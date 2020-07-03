ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада со скандалом приняла закон о поступлении детей с оккупированных территорий в вузы без ВНО

Во втором чтении законопроект поддержали 310 народных депутатов. Фракция "Европейская солидарность" настаивала на голосовании в первом чтении, между ею и спикером Дмитрием Разумковым произошел конфликт.

Депутаты позволили детям с оккупированный территорий поступать в высшие учебные заведения по вступительным экзаменам в пределах установленных квот
Депутаты позволили детям с оккупированный территорий поступать в высшие учебные заведения по вступительным экзаменам в пределах установленных квот
Фото: rada.gov.ua

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада приняла закон, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) для поступления в вузы, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За соответствующий проект закона №3734 в первом чтении проголосовало минимально необходимое количество голосов – 226, во втором чтении и в целом – 310.

Законопроект предлагает позволить детям, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, поступать в высшие учебные заведения по вступительным экзаменам в пределах установленных квот.

Ранее такая возможность была предусмотрена только для абитуриентов из Крыма, и они могли поступать только в определенные вузы. После принятия законопроекта №3734 абитуриенты и из Крыма, и с Донбасса смогут поступать по экзаменам в любой украинский вуз.

"В каждом вузе будут квоты, и абитуриенты, которые поступают на учебу с неподконтрольных территорий, будут конкурировать в пределах этих квот", – объяснил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам образования и науки в Верховной Раде Сергей Бабак.

Он отметил, что борьба за умы и сердца молодежи, которая проживает на временно оккупированной территории Крыма и Донбасса, – это не менее важно, чем борьба на фронте.

Первый вице-спикер, представитель президента Руслан Стефанчук призвал "прекратить болтать" и сделать что-то для детей.

Во время обсуждения законопроекта произошел скандал. Фракция "Европейская солидарность" призывала приняла законопроект в первом чтении. Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что льготы для поступления нужно ввести также для детей погибших на Донбассе военнослужащих, и упрекнула "Слугу народа", что вместе того, чтобы принять законопроект №3734, целую неделю они настаивали на рассмотрении законопроекта о легализации азартных игр.

Член комитета по вопросам науки, образования и инноваций, народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук взял слово и призвал зал проголосовать за законопроект во втором чтении. Он сказал, что в зале только одна фракция не поддерживает эту идею. По информации Грищука, около 1000 детей с оккупированных территорий записались на ВНО, "они избрали Украину, а не Ростов". В сторону "Европейской солидарности" начали кричать "Ганьба!".

"Европейская солидарность" потребовала предоставить ей время для ответа. Спикер Дмитрий Разумков отказался это сделать. "Не кричите на меня и не тыкайте пальцами", – обратился он к "Европейской солидарности" на русском языке.

В итоге "Европейской солидарности" предоставили слово, после чего Разумков поставил законопроект на голосование во втором чтении.

Теги: Верховная Рада, Крым, Ирина Геращенко, ВНО, абитуриенты, война в Украине, война на Донбассе, вузы, ОРДЛО, Руслан Стефанчук, Европейская солидарность, Сергей Бабак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сын Ефремова: У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами
Сын Ефремова: У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами
"Все подумали, что это твой парень". Jerry Heil показала младшего брата
"Все подумали, что это твой парень". Jerry Heil показала младшего брата
"Очень красивая женщина. Издали сразу видна..." Успенская позировала за рулем кабриолета
"Очень красивая женщина. Издали сразу видна..." Успенская позировала за рулем кабриолета
"Каня, нюня, туна". Шоптенко перечислила интересные словечки своего сына
"Каня, нюня, туна". Шоптенко перечислила интересные словечки своего сына
"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе
"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе
"Думала, Пугачева так омолодилась", "Порнушка". Loboda в новом образе обсуждают в Instagram
"Думала, Пугачева так омолодилась", "Порнушка". Loboda в новом образе обсуждают в Instagram
"Ну какая же красотка!" Жена Комарова показала, как готовится к съемкам
"Ну какая же красотка!" Жена Комарова показала, как готовится к съемкам
  "Я такая вся на стиле, чтобы ох...ели все". Вышел клип группы "Ленинград" с новой вокалисткой на трек "Фотосессия". Видео
  "Я такая вся на стиле, чтобы ох...ели все". Вышел клип группы "Ленинград" с новой вокалисткой на трек "Фотосессия". Видео
Каменских: Не превращайте свою жизнь в гонку за благами
Каменских: Не превращайте свою жизнь в гонку за благами
Готье презентовал лимитированную серию полосатых масок с принтом губ
Готье презентовал лимитированную серию полосатых масок с принтом губ
50-летняя Лопес засветила ягодицы в концертном ролике. Видео
50-летняя Лопес засветила ягодицы в концертном ролике. Видео
Звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Цимбалюк снялся обнаженным в поле
Звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Цимбалюк снялся обнаженным в поле
  "Старая гвардия". Вышел второй трейлер фильма с Терон в роли воительницы. Видео
  "Старая гвардия". Вышел второй трейлер фильма с Терон в роли воительницы. Видео
"За пацанов наших боготворю и фанатею!". Monatik с женой отпраздновали день свадьбы
"За пацанов наших боготворю и фанатею!". Monatik с женой отпраздновали день свадьбы
"Мурашки от одной только мысли". Melovin рассказал, о чем мечтает перед сном
"Мурашки от одной только мысли". Melovin рассказал, о чем мечтает перед сном
  "Особенные слова". Повалий записала клип на песню российского миллиардера
  "Особенные слова". Повалий записала клип на песню российского миллиардера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Организатор концертов Харламова: В жизни с ним непросто. Чудит, выпивает
Организатор концертов Харламова: В жизни с ним непросто. Чудит, выпивает
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS