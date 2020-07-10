МИД Украины: Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства

Министерство иностранных дел Украины на фоне заявления председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили о грузинских властях заявило, что Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и подтверждает свою готовность развивать двухсторонние отношения в духе дружбы и добрососедства.

"Несмотря на пандемию COVID-19, мы активно работаем над наполнением нашего партнерства практическими мерами. На повестке дня – имплементация положения об украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, проведение 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, консультаций на уровне внешнеполитических ведомств и тому подобное", – говорится в сообщении.

В МИД Украины отметили, что реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", – резюмировали в МИД Украины.

9 июля председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в видеообращении заявил о нелегитимности грузинской власти. Соответствующее видео на грузинском языке опубликовано на YouTube-канале "Миша Вернись".

"У нас нет правительства. Я считаю, что грузинское правительство абсолютно нелегитимно. Я не признаю ни на секунду его легитимности, и я не признаю ни на секунду легитимности этой ситуации в Грузии. Это нелегальная ситуация", – наводится цитата из обращения политика в описании к видео. Эту же цитату наводит и агентство "Грузия Online".

Министерство иностранных дел Грузии вызвало на беседу посла Украины Игоря Долгова в связи с высказываниями Саакашвили.

В июне Саакашвили заявлял, что не является госслужащим Украины, так как он не член правительства и официальный представитель любого другого чиновника, отмечает "Новости Грузии".

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили него несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.