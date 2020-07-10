Саакашвили: Медведев был никакой. Фамилия Медведев, а так – букашка

Саакашвили: Есть старая российская поэма: всем угождать без изъятия. Собаке дворника, чтобы ласкова была… Это про Медведева Фото: depositphotos.com

Экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что бывший президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев был "никаким" политиком.

"Медведев был никакой. Фамилия Медведев, а так – букашка реально", – сказал Саакашвили.

По его мнению, Медведев – раб по природе.

"Есть старая российская поэма: всем угождать без изъятия. Собаке дворника, чтобы ласкова была… Это про Медведева. В первый раз, когда я его увидел, он мне начал клясться в любви к [тогдашнему президенту США] Джорджу Бушу… Я говорю: "Возьми телефон и позвони Бушу". Он говорит: "У него через три дня день рождения – надо, чтобы вы его поздравили. Это очень хороший человек, я его очень уважаю", – рассказал Саакашвили.

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Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, то есть когда между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Нынешний президент РФ Владимир Путин в то время был премьер-министром.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку.

Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности Российской Федерации.

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