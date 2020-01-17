Медведев был мешком с трухой и мешал экспансии путинской мафии. Если бы сейчас его сменил реально эффективный профессионал – быть беде

Многие типа приличные люди пишут, мол, заживем теперь. Мишустин – эффективный управленец, хороший специалист по цифровизации, грамотный профессионал, знает языки и т.д.

Очень плохо, если бы это было правдой. Любой мафии нужны консильери, умники, бухгалтеры, адвокаты. Они призваны решать финансовые, экономические, юридические задачи преступных семей. Если они эффективны – мафия процветает.

Медведев был мешком с трухой, полным нулем. И это замечательно. Занимая ключевую позицию в путинской мафии, он помимо своей воли мешал ее экспансии. Если бы сейчас его сменил реально эффективный профессионал – быть беде. Однако, к счастью, думаю, что это не так. Просто идет очередная пиар-кампания по раздуванию очередного нуля.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора