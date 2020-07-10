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ПОЛИТИКА

Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили

В министерстве иностранных дел Грузии надеются, что Украина даст надлежащую оценку заявлениям председателя украинского Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили.

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Саакашвили: У нас нет правительства. Я считаю, что грузинское правительство абсолютно нелегитимно
Саакашвили: У нас нет правительства. Я считаю, что грузинское правительство абсолютно нелегитимно
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Министерство иностранных дел Грузии вызвало на беседу посла Украины Игоря Долгова в связи с заявлениями председателя украинского Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили о нелегитимности власти Грузии. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.

"На встрече грузинская сторона еще раз подтвердила стратегические и дружественные отношения и дружбу между Украиной и Грузией и выразила обеспокоенность из-за неприемлемых заявлений украинского чиновника о грузинской власти", – говорится в сообщении.

Действия Саакашвили являются нарушением грузинского законодательства и вредят отношениям между странами, заявили в МИД.

"Грузинская сторона выразила надежду, что украинская сторона даст надлежащую оценку этому факту и обе стороны приложат усилия для дальнейшего развития отношений. Глава МИД Грузии провел разговор с украинским коллегой [Дмитрием Кулебой] на эту тему. Он выразил обеспокоенность инцидентом и пообещал выяснить ситуацию", – добавили в ведомстве.

9 июля Саакашвили в видеообращении заявил о нелегитимности грузинской власти. Соответствующее видео на грузинском языке опубликовано на YouTube-канале "Миша Вернись".

"У нас нет правительства. Я считаю, что грузинское правительство абсолютно нелегитимно. Я не признаю ни на секунду его легитимности, и я не признаю ни на секунду легитимности этой ситуации в Грузии. Это нелегальная ситуация", – наводится цитата из обращения политика в описании к видео. Эту же цитату наводит и агентство "Грузия Online".

В июне Саакашвили заявлял, что не является госслужащим Украины, так как он не член правительства и официальный представитель любого другого чиновника, отмечает "Новости Грузии".

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Теги: Украина, МИД, Грузия, Михаил Саакашвили, МИД Украины, правительство, реформы, МИД Грузии, Дмитрий Кулеба
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