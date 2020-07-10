Саакашвили заявил о нелегитимности грузинской власти. В Грузии ответили, что за его слова спросят с Украины

Председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили назвал заявление экс-президента страны Михаила Саакашвили "очередной позорной пропагандой".

Заявление экс-президента Грузии и председателя украинского Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили о нелегитимности власти Грузии не останется без реагирования. Об этом заявил председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили, отмечает 9 июля "Грузия Online".

Слова Саакашвили Сесиашвили назвал "очередной позорной пропагандой", а самого экс-президента – политическим преступником.

Вместе с тем он отметил, что за слова Саакашвили спросится с Украины, так как украинский госслужащий не может вмешиваться во внутриполитические вопросы Грузии.

9 июля Саакашвили в видеообращении заявил о нелегитимности грузинской власти. Соответствующее видео на грузинском языке опубликовано на YouTube-канале "Миша Вернись".

"У нас нет правительства. Я считаю, что грузинское правительство абсолютно нелегитимно. Я не признаю ни на секунду его легитимности, и я не признаю ни на секунду легитимности этой ситуации в Грузии. Это нелегальная ситуация", – наводится цитата из обращения политика в описании к видео. Эту же цитату наводит и агентство "Грузия Online".

В июне Саакашвили заявлял, что не является госслужащим Украины, так как он не член правительства и официальный представитель любого другого чиновника, отмечает "Новости-Грузии".

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.