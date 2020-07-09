ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Саакашвили: Кто бы ни победил на выборах в США – Трамп или Байден, оба – мои друзья

Экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что хорошо знает и дружит с президентом США Дональдом Трампом и его соперником на предстоящих выборах Джо Байденом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года
Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года
Фото: depositphotos.com

Экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что для него непринципиально, кто станет следующим президентом США – действующий глава государства Дональд Трамп или его соперник демократ Джо Байден.

"Трамп – очень веселый и сентиментальный человек… Он стал намного беднее, будучи президентом, потому что огромное количество зданий расторгло с ним контракты – не хотели быть в администрировании президента Трампа (основной бизнес Трампа – сдача коммерческой недвижимости в аренду; сейчас компании управляются сыновьями президента США. – "ГОРДОН"). У меня два двоюродных брата. Они очень крутые ребята, я их очень люблю, умные. Но каким-то образом оказалось, что у них всегда была проблема найти работу. При Трампе оба удачно устроились на работу. Для меня это показатель", – подчеркнул Саакашвили.

Он отметил, что Байден стал вице-президентом США благодаря ситуации, связанной с Грузией.

"Байдена я тоже очень хорошо знаю, дружу с ним с 1990-х годов. То, что он стал вице-президентом, – в значительной части из-за грузинской ситуации: когда [экс-президент США Барак] Обама сделал заявление, которое не очень было в сторону Грузии, это был единственный момент в кампании, когда [бывший сенатор Джон] Маккейн его опередил. У демократов началась паника. И в это время, как палочка-выручалочка, появился Байден, который знал Саакашвили… А он не был главным кандидатом в вице-президенты. Он прилетел, мы обнялись перед телекамерами. Он привез обещание $1 млрд помощи. Действительно, они нам дали потом $1 млрд. Через несколько дней ему предложили стать вице-президентом США. Я помню, он просил меня на кампанию к нему прилететь, чтобы соблюдать баланс – потому что все ассоциировали меня с Маккейном… Поэтому кто бы ни победил на этих выборах, оба – мои друзья", – заявил Саакашвили.

Саакашвили: Я один из немногих людей, которых Путин открыто пригрозил убить, а я еще жив. Полный текст интервью

По данным опроса, проведенного 10–16 июня агентством Reuters и социологической службой Ipsos, Байден в президентской гонке опережает действующего главу государства на 13 процентных пунктов. О готовности проголосовать за Байдена заявили 48% опрошенных, за Трампа – 35%. Так, преимущество Байдена над действующим президентом достигло максимума за эту кампанию. В свою очередь, рейтинг Трампа упал до семимесячного минимума.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Главными соперниками станут Байден, выдвигающийся от демократов, и Трамп, представляющий Республиканскую партию.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: США, Грузия, Джо Байден, Михаил Саакашвили, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok
"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok
  Monatik – пятикратный лауреат, а Jerry Heil – открытие года. Названы победители музыкальной премии YUNA 2020
  Monatik – пятикратный лауреат, а Jerry Heil – открытие года. Названы победители музыкальной премии YUNA 2020
  "Химия". Билан выпустил клип на песню Дубцовой. Видео
  "Химия". Билан выпустил клип на песню Дубцовой. Видео
"Как жаль, что мне не удалось так же чисто спеть во время прямого эфира". Tayanna жалеет, что не смогла победить в нацотборе на "Евровидение 2017"
"Как жаль, что мне не удалось так же чисто спеть во время прямого эфира". Tayanna жалеет, что не смогла победить в нацотборе на "Евровидение 2017"
  "Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
  "Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета
"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета
В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк
Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк
"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын
"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын
"Как он это сделал?" Харламов удивил соцсети необычным навыком
"Как он это сделал?" Харламов удивил соцсети необычным навыком
Американская актриса Ривера пропала во время прогулки по озеру с сыном
Американская актриса Ривера пропала во время прогулки по озеру с сыном
Казанин в крепости отчеканил для себя монету и пожаловался на отсутствие зрителей
Казанин в крепости отчеканил для себя монету и пожаловался на отсутствие зрителей
Седокова о масочном режиме в США: Если ты "без", на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием
Седокова о масочном режиме в США: Если ты "без", на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием
Картер из Backstreet Boys показал 10-месячную дочь с бусами на шее
Картер из Backstreet Boys показал 10-месячную дочь с бусами на шее
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS