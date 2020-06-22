Болтон сказал, что не будет голосовать ни за Трампа, ни за Байдена

Британская газета The Telegraph, взявшая интервью у бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, сделала вывод, что он собирается отдать голос на ноябрьских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Экс-советник уточнил, что не станет голосовать ни за одного из кандидатов, потому что они не являются консервативными республиканцами.

Болтон надеется, что Трамп останется в истории как президент одного срока Фото: ЕРА

Бывший советник президента США по национальной безопасности республиканец Джон Болтон не собирается поддерживать на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом 21 июня сообщила Axios его пресс-секретарь Сара Тинсли.

По ее словам, издание The Telegraph, взявшее интервью у Болтона, неверно истолковало его слова о том, что он не станет голосовать за республиканского кандидата Дональда Трампа. Тинсли утверждает, что посол Болтон никогда не высказывался в пользу Байдена.

Сам Болтон в эфире телеканала ABC News 21 июня подтвердил, что не поддержит ни Трампа, ни Байдена. Оба они не являются консервативными республиканцами, за которых можно было бы отдать голос, отметил экс-советник.

Он выразил надежду, что Трампа запомнят как "президента одного срока, отправившего страну в нисходящую спираль, из которой мы не можем выпутаться".

Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

В США выходит книга Болтона The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло"). Она должна поступить в продажу 23 июня.

16 июня администрация Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров, поскольку они "изобилуют секретной информацией". Глава Белого дома пригрозил бывшему советнику "очень серьезными криминальными проблемами", если книга таки будет опубликована. Федеральный суд округа Колумбия отказал администрации президента Трампа в требовании запретить выход книги бывшего советника.

Американские СМИ опубликовали отрывки из книги Болтона. Бывший советник Трампа привел в мемуарах несколько историй, когда президент США делал нелепые заявления о международных делах. Например, в 2018 году, накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, Трамп интересовался у помощников, является ли Финляндия частью России или это "некий российский сателлит". Кроме того, Болтон рассказал, что в частном порядке Трамп не раз выражал недовольство санкциями и другими ограничительными мерами, введенными в отношении России, "подолгу ворчал и жаловался", хотя публично их отстаивал.