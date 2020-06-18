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Трамп уточнял, входит ли Финляндия в состав России, и утверждал, что Венесуэла является частью США – книга Болтона

Ряд заявлений президента США Дональда Трампа о международных делах выглядели нелепыми, пишет в мемуарах его бывший советник Джон Болтон.

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Болтон (на заднем плане) издал книгу мемуаров, в которой упомянул о нескольких курьезах, связанных с Трампом
Болтон (на заднем плане) издал книгу мемуаров, в которой упомянул о нескольких курьезах, связанных с Трампом
Фото: ЕРА

В книге воспоминаний The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло") бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приводит ряд эпизодов, в которых президент Дональд Трамп делал нелепые заявления о международных делах. Отрывки из книги цитирует CNN.

В 2018 году накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп интересовался у помощников, является ли Финляндия частью России или это "некий российский сателлит".

В том же году во время встречи с британским премьером Терезой Мэй глава Белого дома спросил ее помощника, является ли Великобритания ядерной державой. Болтон уверяет, что это было произнесено всерьез.

Не раз Трамп путал президента Афганистана Ашрафа Гани с его предшественником Хамидом Карзаем.

Как пишет экс-советник, затруднения у окружения Трампа вызывало его отношение к Венесуэле. Он говорил, что эта страна "является частью США", и недоумевал, почему там нет американского контингента, тогда как в Ираке и Афганистане он есть. Президент в 2019 году настаивал на военном свержении президента Николаса Мадуро, что иногда шокировало советников и конгрессменов, утверждает Болтон.

Книга Болтона The Room Where It Happened должна поступить в продажу 23 июня. Издатель Simon & Schuster заявил 10 июня, что перед выпуском книги автор в течение нескольких месяцев вместе с Советом национальной безопасности США вносил в книгу изменения. 16 июня администрация Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров.

Болтон стал советником президента США по нацбезопасности в апреле 2018 года. В сентябре 2019 года Трамп сообщил, что больше не нуждается в услугах Болтона, поскольку "категорически не согласен со многими из его предложений", и попросил его подать в отставку. Болтон утверждает, что сам просил об увольнении. По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

Теги: Россия, США, Великобритания, Афганистан, Венесуэла, Финляндия, мемуары, Дональд Трамп, Джон Болтон
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