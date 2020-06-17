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Администрация Трампа просит суд запретить публикацию книги его бывшего советника Болтона, поскольку она "изобилует секретной информацией"

Администрация президента США Дональда Трампа подала гражданский иск против его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, добиваясь запрета его книги о работе в Белом доме "Комната, где это произошло". Мемуары должны поступить в продажу 23 июня.

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Болтон пробыл советником президента США почти полтора года
Болтон пробыл советником президента США почти полтора года
Фото: EPA

16 июня администрация президента США Дональда Трампа подала судебный иск против его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, сообщил телеканал CNN

Иск подан в федеральный суд округа Колумбия. 

Администрация просит запретить Болтону публиковать 500-страничные мемуары о его работе в Белом доме, поскольку они "изобилуют секретной информацией". 

Публикация книги нарушает соглашение о неразглашении и является угрозой национальной безопасности, сказано в иске. В нем также отмечается, что при приеме "на одну из самых чувствительных и важных должностей" Болтон заключил соглашение с США, а теперь хочет отказаться от него, "в одностороннем порядке решив, что процесс проверки его книги перед публикацией завершен".

Книга The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло") должна поступить в продажу 23 июня. Издатель мемуаров – Simon & Schuster – заявил 10 июня, что перед выпуском книги Болтон в течение нескольких месяцев вместе с Советом национальной безопасности США вносил в книгу изменения. CNN со ссылкой на источник сообщил, что книга уже напечатана и отправлена на склады. Болтон, по словам инсайдеров, не планирует отказываться от ее выпуска 23 июня.

Адвокат Болтона Чак Купер сказал, что они рассматривают жалобу правительства и ответят на нее "в должное время".

Администрация президента с января пытается заблокировать выход книги. По данным источников The Washington Post, Трамп выступает против публикации мемуаров Болтона до президентских выборов, которые должны состояться в ноябре, но не против, чтобы они вышли, когда он покинет Белый дом.

15 июня Трамп заявил, что у его бывшего советника будут "очень серьезные криминальные проблемы", если он выпустит книгу. "Он знает, что получил секретную информацию. Любой разговор со мной засекречен", – цитирует Трампа пресс-служба Белого дома. 

CNN отметил, что утверждение Трампа, будто любой разговор с президентом является засекреченным, ошибочно, к тому же администрация подала против Болтона гражданский иск, который не предполагает уголовной ответственности. 

Американские газеты публиковали некоторые отрывки из черновика книги Болтона. В частности, по данным The New York Times, бывший советник рассказал в книге, что Трамп собирался задерживать военную помощь Украине, пока украинские власти не начнут расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и вероятного соперника Трампа на выборах. Трамп в ответ заявил, что не говорил Болтону о задержке военной помощи в обмен на расследование.

Болтон стал советником президента США по нацбезопасности в апреле 2018 года. В сентябре 2019 года Трамп сообщил, что больше не нуждается в услугах Болтона, поскольку "категорически не согласен со многими из его предложений", и попросил его подать в отставку. Болтон утверждает, что сам просил об увольнении

По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

Теги: США, Белый дом, мемуары, Дональд Трамп, Джон Болтон, суд
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