Трамп пытается заблокировать выход книги Болтона – СМИ

Источники газеты The Washington Post сказали, что президент США Дональд Трамп выступает против выхода книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона до президентских выборов.

Президент США Дональд Трамп пытается заблокировать выход книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом 22 февраля написала газета The Washington Post со ссылкой на два источника.

По данным собеседников издания, Трамп рассчитывает, что в Белом доме отрецензируют мемуары Болтона. Президент сказал своим адвокатам, что Болтону нельзя разрешать публиковать детали обсуждения с президентом вопросов нацбезопасности, потому что они засекречены.

Источники сказали, что Трамп выступает против выхода книги Болтона до президентских выборов, которые должны состояться в ноябре. В то же время президент США не против, чтобы мемуары вышли, когда он покинет Белый дом.

Адвокат Болтона Чарльз Купер отказался комментировать эту информацию.

Новая книга Болтона под названием "Комната, где все происходило" должна выйти в свет в США 17 марта. Газета New York Times опубликовала выдержки из черновика книги. Там говорится, что Трамп собирался задерживать военную помощь Украине, пока украинские власти не начнут расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп в ответ заявил, что не говорил Болтону о задержке военной помощи для Украины в обмен на расследование дела Байдена. Болтон распространил копии черновика среди своих соратников, а также отправил в Белый дом, что является стандартной процедурой проверки для чиновников.

В Белом доме заявили, что в книге Болтона содержатся секретные данные, а потому она не может быть издана.

Болтон был назначен советником президента США по нацбезопасности 9 апреля 2018 года. 10 сентября 2019 года Трамп сообщил, что больше не нуждается в услугах Болтона, поскольку "категорически не согласен со многими из его предложений", и попросил его подать в отставку. Болтон утверждает, что сам просил об отставке. По словам Трампа, причиной увольнения стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации. Глава Белого дома также обвинил советника в срыве переговоров с КНДР.

Экс-советник Трампа был ключевой фигурой в расследовании в рамках процедуры импичмента Трампа. 24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.