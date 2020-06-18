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Книга Болтона. Трамп не хотел вводить санкции против России, просил Помпео объясниться перед Лавровым

В 2018 году США ввели санкции против РФ в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Если верить книге мемуаров Джона Болтона, экс-советника президента Дональда Трампа, глава Белого дома советовал госсекретарю Майку Помпео созвониться по этому поводу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Болтон не знает, выполнил ли Помпео (слева) поручение Трампа
Болтон не знает, выполнил ли Помпео (слева) поручение Трампа
Фото: ЕРА

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в частном порядке не раз выражал недовольство санкциями и другими ограничительными мерами, наложенными на Россию, "подолгу ворчал и жаловался", хотя публично их отстаивал. Об этом в готовящейся к выходу книге мемуаров написал бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Содержание отрывков книги приводит CNN.

В 2018 году Штаты объявили о первом раунде санкций против РФ в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, 27 августа они вступили в силу. По словам Болтона, Трамп утверждал, что наказание слишком жесткое для президента РФ Владимира Путина и его надо отменить.

Трамп потребовал, чтобы государственный секретарь Майк Помпео позвонил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову и сказал, что "какой-то бюрократ" опубликовал постановление о санкциях, пишет Болтон. Он добавил, что ему неизвестно, последовал ли такой звонок.

Тем же летом Трамп остановил публикацию заявления Белого дома с критикой России в связи с 10-й годовщиной вторжения в Грузию. Бывший советник по национальной безопасности пишет, что эти действия стали отражением трудностей, которые Трамп испытывал при разделении политики от личных отношений.

Книга Болтона The Room Where It Happened должна поступить в продажу 23 июня. Издатель Simon & Schuster заявил 10 июня, что перед выпуском книги автор в течение нескольких месяцев вместе с Советом национальной безопасности США вносил в книгу изменения. 16 июня администрация Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров.

Болтон стал советником президента США по нацбезопасности в апреле 2018 года. В сентябре 2019 года Трамп сообщил, что больше не нуждается в услугах Болтона, поскольку "категорически не согласен со многими из его предложений", и попросил его подать в отставку. Болтон утверждает, что сам просил об увольнении. По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состоянияБританское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

США ввели два пакета санкций против РФ в связи с событиями в Солсбери.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Грузия, Великобритания, санкции, Сергей Лавров, мемуары, Дональд Трамп, Майк Помпео, Джон Болтон, отравление в Солсбери
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