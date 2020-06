Болтон утверждает, что около 10 раз пытался отговорить Трампа от задержки помощи Украине

Президент США Дональд Трамп летом 2019 года заявил, что не намерен посылать Украине никакой помощи, пока не получит из Киева материалы расследований, касающихся экс-кандидата в президента от Демократической партии Хиллари Клинтон или сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера. Об этом в своей книге написал бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах подтвердил, что глава Белого дома связал выделение военной помощи Украине с получением компромата на своих политических оппонентов, демократов Хиллари Клинтон и Джо Байдена. Фрагменты книги, которая выходит 23 июня, приводит издание The New York Times.

20 августа 2019 года Трамп напрямую заявил своему окружению, что Украина не получит вообще ничего, пока не передаст данные о вмешательстве в выборы 2016 года в пользу Клинтон либо сведения, порочащие сына Байдена Хантера. По словам Болтона, он, госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер "восемь или 10 раз" пытались отговорить Трампа от задержки помощи Киеву.

The New York Times обращает внимание на тон, с которым Болтон описывает "украинскую тему". Он, вопреки своему стилю, избегает подробностей, но допускает насмешливые высказывания, говоря о бесконечных требованиях Трампа организовать встречу его адвоката Руди Джулиани с президентом Украины Владимиром Зеленским. Советник утверждает, что высказывания президента порой были весьма запутаны, а личное смешивалось с политическим.

Книга Болтона The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло") должна поступить в продажу 23 июня. Издатель Simon & Schuster заявил 10 июня, что перед выпуском книги автор в течение нескольких месяцев вместе с Советом национальной безопасности США вносил в книгу изменения. 16 июня администрация Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров.

Американские газеты уже публиковали некоторые отрывки из черновика книги Болтона, в частности фрагмент о том, что Трамп собирался задерживать военную помощь Украине, пока украинские власти не начнут расследование против Хантера Байдена. Трамп заявлял, что не говорил Болтону о задержке помощи в обмен на расследование.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей член Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена, входившего в руководство компании Burisma. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называл расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского.

18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

5 февраля 2020 года верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения, президент остался у власти.