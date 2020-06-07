Британские газеты сообщили, что Скрипали переехали в Новую Зеландию

Сергей и Юлия Скрипали, пострадавшие от отравления "Новичком", возможно, переехали в Южное полушарие, и у них теперь новые имена и фамилии. Об этом сообщил ряд британских изданий.

Бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, переехали в Новую Зеландию. Об этом 6 июня написал британский таблоид The Sun со ссылкой на тетю Юлии Наталью Песцову.

Она сказала, что родственники уверены: Сергей и Юлия живы, но их вряд ли удастся снова когда-либо увидеть.

По словам Песцовой, Юлия Скрипаль в марте посещала страницы членов семьи в социальных сетях, но не оставила никаких комментариев. Возможно, племянница это делала из-за тоски по близким, предположила собеседница газеты.

О том, что Скрипали после восстановления от последствий отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" могли покинуть Великобританию, писало и издание Daily Mail. В качестве возможного нового места жительства отца и дочери называли Новую Зеландию либо Австралию.

The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников британского правительства сообщила 7 июня, что Скрипали живут в Новой Зеландии под вымышленными именами. До этого они более года находились в тайном месте под контролем MI6.

Скрипаль последний раз звонил родным 26 июня 2019 года, рассказывала его племянница Виктория.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

30 июня 2018 года в Великобритании госпитализировали 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Изначально подозревали, что пара отравилась наркотиками, но дополнительная экспертиза выявила следы "Новичка". 8 июля Стерджесс умерла в больнице.

5 сентября 2018 года в прокуратуре Британии назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления въехали в страну, – Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами ГРУ.

Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, заявили в телеинтервью, что действительно были в Солсбери, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и к работе в ГРУ они отрицали.

Расследователи группы Bellingcat и российского издания The Insider выяснили, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Александр Петров – врач из ГРУ Александр Мишкин.

В октябре 2018 года СМИ сообщили, что к отравлению Скрипаля причастен еще один человек – офицер российской разведки Сергей Федотов, который мог курировать операцию.