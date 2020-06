Суд в США отказался по требованию администрации Трампа запрещать выход книги Болтона

Разрешив выход книги экс-советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, федеральный суд округа Колумбия отметил, что тираж уже отправлен заказчикам и даже один человек может "широко" распространить текст книги.

В США федеральный суд округа Колумбия отказал администрации президента Дональда Трампа в требовании запретить выход книги бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло").

Текст решения опубликовала 20 июня телекомпания CNN.

Свое требование представлявший интересы правительства США Минюст аргументировал тем, что в книге Болтона есть секретная информация и ее публикация угрожает безопасности страны.

В решении суда говорится, что правительство этого не доказало.

Кроме того, суд отметил, что тираж книги Болтона уже направлен заказчикам и предотвратить ее публикацию фактически невозможно, так как даже один человек, имеющий такую книгу, может широко распространить ее содержание.

"Правительство не смогло доказать, что судебный запрет предотвратит непоправимый вред. В удовлетворении ходатайства отказано", – решил суд.

Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

Книга Болтона The Room Where It Happened должна поступить в продажу 23 июня.

16 июня администрация президента США Дональда Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров, поскольку они "изобилуют секретной информацией". Глава Белого дома пригрозил бывшему советнику "очень серьезными криминальными проблемами", если книга таки будет опубликована. По данным телеканала CNN, Болтон не намерен отказываться от выпуска мемуаров.

Накануне американские СМИ опубликовали отрывки из книги Болтона. Бывший советник Трампа привел в мемуарах несколько историй, когда президент США делал нелепые заявления о международных делах. Например, в 2018 году накануне переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп интересовался у помощников, является ли Финляндия частью РФ или это "некий российский сателлит". Кроме того, Болтон рассказал, что Трамп в частном порядке не раз выражал недовольство санкциями и другими ограничительными мерами, наложенными на Россию, "подолгу ворчал и жаловался", хотя публично их отстаивал.