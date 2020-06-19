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Путин считает, что может играть на Трампе, как на скрипке, и не воспринимает как серьезного противника – Болтон

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал президента РФ Владимира Путина умным и жестким политиком, который посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения своей страны в мире, тогда как президенту США Дональду Трампу не нравится читать об этих проблемах.

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Болтон написал книгу "Комната, где это произошло" о совместной работе с Трампом
Болтон написал книгу "Комната, где это произошло" о совместной работе с Трампом
Фото: EPA

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью телеканалу ABC News 18 июня, что, по его мнению, президент России Владимир Путин не воспринимает президента США Дональда Трапма как "серьезного противника".

Болтон дал интервью телеканалу за несколько дней до выхода его книги The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло"), в которой он описал 17 месяцев работы в Белом доме.

Путин считает, что может "играть на Трампе, как на скрипке", убежден Болтон. Он назвал Путина умным и жестким политиком, "который посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире". В то же время Трамп, по словам его бывшего советника, не очень любит читать об этих проблемах или узнавать о них.

Болтон рассказал, что лидеры России, Китая и КНДР всегда стремились проводить встречи с Трампом один на один, без советников, чтобы льстить президенту США и манипулировать им.

Политик предположил, что Трамп, возможно, хороший бизнесмен, когда дело касается недвижимости, но этого недостаточно, чтобы быть президентом. Путин, по мнению бывшего советника президента США, видит это и "обрабатывает его".

Lenta.ru напомнила, что Трамп и Путин в общей сложности встречались шесть раз, но полноформатные переговоры между ними были лишь однажды – в июле 2018 года в Хельсинки.

Книга Болтона должна поступить в продажу 23 июня. Издательство Simon & Schuster заявило 10 июня, что перед выпуском книги автор в течение нескольких месяцев вместе с Советом национальной безопасности США вносил в нее изменения.

16 июня администрация Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров. Президент США пригрозил бывшему советнику "очень серьезными криминальными проблемами", если книга таки будет опубликована.

Болтон стал советником президента США по нацбезопасности в апреле 2018 года. В сентябре 2019 года Трамп сообщил, что больше не нуждается в услугах Болтона, поскольку "категорически не согласен со многими из его предложений", и попросил его подать в отставку. Болтон утверждает, что сам просил об увольнении.

По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Китай, КНДР, Северная Корея, Дональд Трамп, Джон Болтон
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