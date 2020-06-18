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Болтон: Трамп умолял Си Цзиньпина помочь ему победить на выборах

Президент США Дональд Трамп в открытую призывал председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться, используя экономические рычаги. Об этом написал в мемуарах бывший советник Трампа Джон Болтон.

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По словам Болтона, Трамп откровенно говорил Си Цзиньпину о желании переизбраться с его помощью
По словам Болтона, Трамп откровенно говорил Си Цзиньпину о желании переизбраться с его помощью
Фото: ЕРА

Во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп в открытую увязывал ход переговоров о тарифах и торговом соглашении с Китаем с собственными политическими перспективами. Об этом написал в своих мемуарах бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Отрывки из книги приводит издание The New York Times.

По словам экс-советника, Трамп перевел разговор на тему президентских выборов в США 2020 года. Он заявил, что экономические возможности Китая позволяют влиять на ход кампании, и "умолял" Си Цзиньпина обеспечить его переизбрание, утверждает Болтон. В частности, речь якобы шла об увеличении закупок американской сои и пшеницы, что, по мнению главы Белого дома, дало бы ему голоса фермерских штатов.

Болтон делает оговорку, что не может привести точные слова Трампа, поскольку разрешение на это не было получено в процессе проверки перед публикацией мемуаров, которую проводил Совет национальной безопасности США.

Как написал бывший советник, Трамп поддакивал Си Цзиньпину, когда тот утверждал, что строительство концентрационных лагерей в местах компактного проживания китайских мусульман является правильным.

Отношения США и КНР в торговой сфере ухудшились после того, как летом 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о введении для Китая таможенного сбора в размере 25% на товары стоимостью $50 млрд. Китай ввел такие же ответные пошлины на импорт товаров из Соединенных Штатов. В июле 2019 года после встречи с Си Цзиньпином Трамп заявил о возобновлении американо-китайских торговых переговоров.

Официально США считают Китай, наряду с Россией, страной, которая представляет потенциальную угрозу влияния на ход американских выборов.

В апреле 2020 года Трамп заявил, что Пекин заинтересован в победе его соперника Джо Байдена на президентских выборах в ноябре.

Теги: США, Китай, Си Цзиньпин, переговоры, мемуары, Дональд Трамп, фермеры, Джон Болтон
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