Трамп запретил въезд в США ученым и аспирантам из Китая

В Соединенные Штаты не смогут въехать граждане, не являющиеся иммигрантами из Китая, по визам F (студенческая) или J (для участников программ обмена) для исследований или учебы.

Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в США ученым и аспирантам из Китая "в целях защиты интеллектуальной собственности и технологий страны". Об этом говорится в опубликованном 29 мая Белым домом бюллетене.



"Президент Трамп издал прокламацию, чтобы ограничить въезд граждан КНР, связанных с организациями, которые реализуют или поддерживают стратегию слияния китайских военно-гражданских технологий (MCF)", – говорится в сообщении.



В Соединенные Штаты не смогут въехать граждане, не являющиеся иммигрантами из Китая, по визам F (студенческая) или J (для участников программ обмена) для исследований или учебы. Исключение сделают для студентов, прибывающих в страну на законных основаниях.



В прокламации также утверждается, что Китай ворует американские технологии, что угрожает безопасности и экономике США. Стратегию MCF Трамп назвал попыткой КНР создать "самые технологически продвинутые вооруженные силы в мире".

22 мая министерство торговли США объявило о внесении в черный список 33 китайских компаний и правительственных организаций. Восемь компаний и Институт судебной экспертизы министерства общественной безопасности КНР оказались под санкциями из-за участия в "кампании репрессий и массовых незаконных задержаний" в отношении уйгурского и других мусульманских меньшинств. Остальные компании и организации США подозревают в деятельности, угрожающей национальной безопасности страны, и создании оружия массового поражения.