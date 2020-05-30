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Трамп запретил въезд в США ученым и аспирантам из Китая

В Соединенные Штаты не смогут въехать граждане, не являющиеся иммигрантами из Китая, по визам F (студенческая) или J (для участников программ обмена) для исследований или учебы.

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Исключение на въезд сделают для студентов, прибывающих в страну на законных основаниях
Исключение на въезд сделают для студентов, прибывающих в страну на законных основаниях
Фото: depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в США ученым и аспирантам из Китая "в целях защиты интеллектуальной собственности и технологий страны". Об этом говорится в опубликованном 29 мая Белым домом бюллетене.

"Президент Трамп издал прокламацию, чтобы ограничить въезд граждан КНР, связанных с организациями, которые реализуют или поддерживают стратегию слияния китайских военно-гражданских технологий (MCF)", – говорится в сообщении.

В Соединенные Штаты не смогут въехать граждане, не являющиеся иммигрантами из Китая, по визам F (студенческая) или J (для участников программ обмена) для исследований или учебы. Исключение сделают для студентов, прибывающих в страну на законных основаниях.

В прокламации также утверждается, что Китай ворует американские технологии, что угрожает безопасности и экономике США. Стратегию MCF Трамп назвал попыткой КНР создать "самые технологически продвинутые вооруженные силы в мире".

22 мая министерство торговли США объявило о внесении в черный список 33 китайских компаний и правительственных организаций. Восемь компаний и Институт судебной экспертизы министерства общественной безопасности КНР оказались под санкциями из-за участия в "кампании репрессий и массовых незаконных задержаний" в отношении уйгурского и других мусульманских меньшинств. Остальные компании и организации США подозревают в деятельности, угрожающей национальной безопасности страны, и создании оружия массового поражения.

Теги: США, Китай, санкции, Дональд Трамп
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