Болтон заявил, что на выборах президента США будет голосовать за Байдена

Бывший советник президента США Джон Болтон высказал мнение, что Дональд Трамп не следует делу Республиканской партии, поэтому он будет голосовать на выборах за демократа Джо Байдена.

Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го Фото: ЕРА

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон в интервью британскому изданию The Telegraph, опубликованному 21 июня, заявил, что на ближайших выборах президента намерен поддержать кандидата от демократов Джо Байдена.

По словам Болтона, Трамп не различает личные и национальные интересы, у него нет стратегии в политике. Бизнесмен Трамп пришел на этот пост "с очень небольшими личными знаниями о том, как работает правительство", и до сих пор не особо интересовался этим вопросом, считает его бывший советник.

Болтон подчеркнул, что вынужден был написать книгу, чтобы донести до американского народа, каким образом управляется их страна.

Сторонник республиканцев, ястреб Болтон добавил, что его выбор будущего президента не означает, что он "предал свои республиканские корни", просто он не верит в то, что Трамп своей деятельностью представляет дело партии.

Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. По словам Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

В США выходит книга Болтона The Room Where It Happened ("Комната, где это произошло"). Она должна поступить в продажу 23 июня.

16 июня администрация Трампа подала судебный иск против Болтона, требуя запретить печать мемуаров, поскольку они "изобилуют секретной информацией". Глава Белого дома пригрозил бывшему советнику "очень серьезными криминальными проблемами", если книга таки будет опубликована. По данным телеканала CNN, Болтон не намерен отказываться от выпуска мемуаров.

Накануне американские СМИ опубликовали отрывки из книги Болтона. Бывший советник Трампа привел в мемуарах несколько историй, когда президент США делал нелепые заявления о международных делах. Например, в 2018 году, накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, Трамп интересовался у помощников, является ли Финляндия частью России или это "некий российский сателлит". Кроме того, Болтон рассказал, что в частном порядке Трамп не раз выражал недовольство санкциями и другими ограничительными мерами, введенными в отношении России, "подолгу ворчал и жаловался", хотя публично их отстаивал.

В интервью ABC News Болтон также рассказал, что лидеры России, Китая и КНДР всегда стремились проводить встречи с Трампом один на один, без советников, чтобы льстить президенту США и манипулировать им.