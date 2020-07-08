Байден пообещал вернуть Америку в ВОЗ в случае победы на выборах

Президент США Дональд Трамп уведомил ООН о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения в июле 2021 года. Соперник Трампа на предстоящих выборах Джо Байден заявил, что пересмотрит это решение, если станет президентом.

Соединенные Штаты отзовут заявление о выходе из Всемирной организации здравоохранения в случае смены президента. Об этом 7 июля заявил в Twitter номинант на пост главы Белого дома от Демократической партии Джо Байден.

"Американцы ощущают себя в большей безопасности, когда Америка занята укреплением глобального здравоохранения. В свой первый день на посту президента я вновь присоединю страну к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене", – написал Байден.

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB — Joe Biden (@JoeBiden) July 7, 2020

Выборы президента США намечены на 3 ноября.

14 апреля США временно остановили финансирование ВОЗ. Президент Дональд Трамп заявил, что выделение денег приостанавливается на период проведения проверки эффективности реакции ВОЗ на вспышку коронавируса. 18 мая глава Белого дома поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.

В ВОЗ отвергали обвинения. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призывал мировых лидеров не политизировать вопрос коронавируса. Он сказал, что США и Китай должны объединиться в борьбе с "этим опасным врагом".

7 июля Трамп проинформировал Конгресс о том, что Штаты выходят из ВОЗ. Решение о выходе вступит в силу 6 июля 2021 года.