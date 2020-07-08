Трамп уведомил Конгресс США о выходе страны из ВОЗ

В уведомлении, направленном американскими властями генсеку ООН Антониу Гутерришу, говорится, что решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения вступит в силу в июле 2021 года, сообщает CNN. Ультиматум ВОЗ ставил президент США Дональд Трамп.

Конгресс уже проинформирован о выходе США из ВОЗ Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп проинформировал Конгресс о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 7 июля сообщил в Twitter сенатор от Нью-Джерси Боб Менендез.

"Конгресс получил уведомление о том, что президент официально вывел США из ВОЗ в разгар пандемии", – написал он.

Менендез считает, что реакция Трампа "не защитит жизни и интересы американцев".

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone. — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020

CNN сообщает со ссылкой на представителя Госдепартамента Соединенных Штатов, что в уведомлении о выходе США из ВОЗ, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, говорится, что решение о выходе из международной организации вступает в силу 6 июля 2021 года.

14 апреля США временно остановили финансирование ВОЗ. Тогда Трамп заявил, что выделение денег приостанавливается на период проведения проверки эффективности реакции ВОЗ на вспышку коронавируса.

Более 100 стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ. В докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

На брифинге 29 мая Трамп сказал, что "миру нужны ответы о вирусе из Китая". Он отметил, что "Китай закрыл зараженных людей в Ухане" и инфекция не распространилась по стране, но при этом инфицированные могли "свободно путешествовать по всему миру, включая Европу и Соединенные Штаты".

Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в неэффективности и "зацикленности на Китае". 18 мая он поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.

В ВОЗ отвергали обвинения Трампа. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призывал мировых лидеров не политизировать вопрос коронавируса. Он сказал, что США и Китай должны объединиться в борьбе с "этим опасным врагом".

ЕС обещал профинансировать Всемирную организацию здравоохранения вместо США.

Бюджет ВОЗ составляет $4,8 млрд, его наполняют различные фонды и правительства, сообщил Forbes. В 2018-м и 2019 годах США перечислили в бюджет организации $237 млн и $656 млн в виде добровольных взносов, то есть в среднем Америка выделяет ВОЗ $446 млн в год. Телеканал CNBC отметил, что пока непонятно, какой механизм Трамп использует для прекращения финансирования ВОЗ, поскольку большая часть денег выделяется Конгрессом. У президента нет полномочий в одностороннем порядке перенаправлять эти средства.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.