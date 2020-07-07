ВОЗ не считает опасной вспышку бубонной чумы в Китае и Монголии

Как пишет Reuters, об этом 7 июля заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
Она добавила, что ВОЗ в сотрудничестве с китайскими и монгольскими властями внимательно следит за развитием ситуации.
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