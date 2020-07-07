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ВОЗ не считает опасной вспышку бубонной чумы в Китае и Монголии

Вспышка бубонной чумы в Китае и Монголии "хорошо управляема" и не представляет серьезной опасности.

Как пишет Reuters, об этом 7 июля заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Она добавила, что ВОЗ в сотрудничестве с китайскими и монгольскими властями внимательно следит за развитием ситуации.

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