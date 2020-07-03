В Монголии произошла вспышка бубонной чумы. Заболевшие ели сырое мясо сурка

С 29 июня из-за случаев бубонной чумы в Монголии ввели бессрочный карантин.

В одной из провинций Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы. Об этом 1 июля сообщает Национальный центр изучения зоонозных инфекций.

Центр идентифицировал, что заболевшие имели прямые контакты с 146 людьми, непрямые – с более чем 500.

Издание Central Asia отмечает, что в больницу доставили 27-летнего мужчину и девушку, которая находилась в критическом состоянии. Причина заражения – сырое мясо сурка, которое ели заболевшие.

Из-за выявления бубонной чумы в двух районах города Ховд ввели карантин на неопределенный срок. Карантин начался в 10.00 29 июня, отмечает издание.



Это уже не первые случаи заражения бубонной чумы в стране. В апреле прошлого года в провинции Баян-Улгий супружеская пара умерла от этого заболевания из-за употребления в пищу сырого мяса сурка, сообщает Azattyq Ruhy.

Бубонная чума относится к острой форме инфекционного заболевания, вызванного попаданием в организм возбудителя через кожу. Переносчиками являются блохи, паразитирующие на крысах и других грызунах. Если чума приобретает масштабное распространение, то может передаваться от животных и людей аэрозольным путем.