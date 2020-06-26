В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области – масштабная вспышка коронавируса. Директор заявил, что сотрудники увольняются

В Кривчицком психоневрологическом интернате в Хмельницкой области коронавирусом заразилось 90 человек. Всего в учреждении проживает 254 человека.

Из-за вспышки коронавируса в интернате на въезде и выезде из села Кривчик установили санитарные посты Фото: adm-km.gov.ua

В Кривчицком психоневрологическом интернате в Хмельницкой области произошла вспышка коронавируса, сообщил Дунаевецкий городской совет.

По состоянию на 15.30 26 июня коронавирус подтвержден у 90 человек. Среди инфицированных – четыре сотрудника учреждения, выяснило издание "Всім".

"Лица с тяжелым течением болезни госпитализированы в Хмельницкую инфекционную больницу, остальные находятся в учреждении, которое по-прежнему закрыто для посещений", – сказано в сообщении.

В горсовете не уточнили, сколько именно человек нуждались в госпитализации. По состоянию на утро 26 июня в больнице находилось пять пациентов интерната, сообщил Общественному первый заместитель председателя Хмельницкой областной администрации Роман Примуш. У большинства заболевших коронавирусная болезнь COVID-19 протекает в легкой или бессимптомной форме, уточнили в ОГА.

На въезде и выезде из села Кривчик Дунаевецкого района, где находится интернат, установили два дополнительных санитарных поста.

"Заведение обеспечивается средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, питанием", – сообщили в ОГА.

Общественное со ссылкой на данные облгосадминистрации проинформировало, что всего в интернате живет 254 человека, у 164 из них есть психические расстройства.

Директор интерната Юрий Шубарский накануне сообщил в Facebook, что в учреждении не хватает персонала.

"Есть проблемы по персоналу. Они [сотрудники] не выдерживают эмоциональной нагрузки и просто оставляют рабочее место. Нас осталось только 26 человек, которые согласны работать и двигаться дальше", – написал он.

По состоянию на утро 26 июня, по официальным данным, коронавирус в Украине подтвержден у 41 117 человек, из них 1086 скончались, а 18 299 вылечились. В Хмельницкой области – 724 инфицированных (+79 за сутки), умерло 15 человек.