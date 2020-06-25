В Славянске в психоневрологическом диспансере зафиксирована вспышка коронавируса

В Донецкой области у 22 медработников Славянской психиатрической больницы выявили COVID-19.

В Славянске Донецкой области вспышка коронавируса зарегистрирована в психоневрологическом интернате. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Плюс 23 новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня в Донецкой области: один в Краматорске, 22 – в Славянске. В Краматорске – 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, в Славянске – медработники психоневрологического интерната (65-летний мужчина и 21 женщина – 35, 38, 38, 39, 39, 41,42, 43, 44, 44, 44, 44, 50, 50, 51, 51, 54, 55, 56, 62, 70 лет)", – написал Кириленко.

По его словам, все заболевшие в интернате – из числа контактных лиц, у которых COVID-19 подтвердили раньше.

В настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден еще у 994 человек, что является антирекордом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008, умерли 1067 жителей страны, вылечилось – 17 758.

В Донецкой области всего зафиксировано 399 случаев.