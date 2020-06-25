Центр общественного здоровья Украины создал интерактивную карту распространения коронавируса по районам

Об этом сообщается на странице ЦОЗ Минздрава в Facebook.

"Аналитическая панель также позволяет увидеть статистику заболеваемости медицинских работников и больных COVID-19 с учетом имеющегося населения. Она разработана в рамках сотрудничества с UNICEF по совершенствованию сбора, обработки и анализа информации в поддержку Минздрава Украины", – сказано в сообщении.

Данные на этой карте обновляются раз в неделю. Чем интенсивнее цвет района, тем выше соотношение заболевших к общему населению территориальной единицы.