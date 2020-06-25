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"Метинвест" профинансировал доставку гуманитарной помощи из Китая для борьбы с коронавирусом в Украине

Организация авиаперелета из Пекина в Борисполь обошлась группе "Метинвест" в $250 тыс., cамолет приземлился в Борисполе утром 24 июня.

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В составе груза тесты на коронавирус, медицинские защитные маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и очки, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфекторы и инфракрасные термометры
В составе груза – тесты на коронавирус, медицинские защитные маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и очки, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфекторы и инфракрасные термометры
Фото: depositphotos.com

Группа "Метинвест" профинансировала доставку гуманитарного груза из Китая для борьбы с коронавирусом в Украине – средства защиты и медицинское оборудование. За три месяца посольство Украины в КНР собрало среди китайских государственных и провинциальных органов власти, частных организаций, ассоциаций, фондов, предприятий и жителей страны гуманитарный груз на сумму более $1 млн, сообщает "Укррудпром" со ссылкой на пресс-службу компании.

Помощь доставил украинский военный самолет Ил-76, в составе груза – тесты на коронавирус, медицинские защитные маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и очки, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфекторы и инфракрасные термометры.

Госпредприятие "Укрвакцина" распределит доставленные товары между органами власти, медицинскими учреждениями и высшими учебными заведениями Киева и Киевской области, Харьковской, Одесской, Волынской, Львовской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Житомирской и Сумской областей.

Организация авиаперелета из Пекина в Борисполь обошлась группе в 250 000 долларов США. Самолет приземлился в Борисполе утром 24 июня.

Гуманитарный груз встретили заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко, посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун и генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Группа "Метинвест", как и фонды ее акционеров Рината Ахметова и Вадима Новинского, с первых дней присоединилась к борьбе с коронавирусом в Украине – совместно на эти цели было уже направлено около 500 000 000 гривен. По договоренности с Министерством здравоохранения и Министерством иностранных дел Украины "Метинвест" принял решение профинансировать рейс, перевозивший гуманитарный груз, который был передан Украине простыми гражданами Китая. Это жест доброй воли со стороны китайского народа, мы высоко ценим", – заявил Рыженков.

Ахметов с февраля этого года объединил ресурсы благотворительного фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, "Метинвест" и других активов SCM для помощи Украине и выделил 300 млн грн на борьбу с COVID-19 в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Статьи затрат были определены в координации с Министерством здравоохранения. Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стал частью программы Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден еще у 994 человек, что является антирекордом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008, умерли 1067 жителей страны, вылечилось – 17 758.

Теги: Ринат Ахметов, Китай, медицина, Метинвест, помощь, медицинское оборудование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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