ГОРДОН
 
 
МИР

Трамп жульничал на экзаменах и страдает от психологических проблем. Главное из книги племянницы президента США

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри в своей книге рассказала, что сестра Трампа назвала его "клоуном", когда тот заявил о намерении баллотироваться в президенты.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года
Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года
Фото: EPA

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп выпустила книгу под названием "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В ней она заявила, что Трамп страдает от многочисленных психологических расстройств. Издание Politico ознакомилось с содержанием книги и опубликовало главные тезисы.

Трамп жульничал на экзаменах

Мэри Трамп обвинила президента США в том, что он заплатил другу, чтобы тот сдал вместо него SAT – тест для приема в высшие учебные заведения в США. Кроме того, по ее словам, сестра Трампа Мэриэнн часто делала для него домашние задания в старшей школе, что помогло ему поступить в Пенсильванский университет.

Сестра Трампа назвала его "клоуном" после того, как он объявил о своей президентской кампании

Мэриэнн Трамп Барри назвала своего брата Дональда "клоуном", который никогда не сможет выиграть президентство, после объявления последнего о своем выдвижении на пост президента. Она также заявила, что у Трампа нет никаких принципов и "единственный раз, когда Дональд ходил в церковь, это когда там были камеры".

Трамп сказал, что "едва знал" свою невестку

На семейном ужине в Белом доме в 2017 году Дональд Трамп сказал, что не очень хорошо знает свою невестку Лару Трамп, хотя она была с сыном президента Эриком Трампом почти восемь лет.

Трампа страдает от множества психологических проблем

Мэри Трамп считает, что ее дядя точно имеет клинические признаки нарциссизма, а также может страдать от асоциального расстройства личности и "длительной недиагностированной неспособности к обучению, которая в течение десятилетий мешала ему обрабатывать информацию".

Также по мнению Мэри Трамп, американский президент страдает от нарушения сна из-за того, что ежедневно пьет диетическую колу, содержащую кофеин.

Сестра Трампа советовала ему "оставить свой Twitter дома" перед встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Мэрэнн Трамп Барр позвонила в Белый дом в июне 2018 года, чтобы предупредить своего брата о его отношениях с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, прежде чем он встретится с ним. Она попросила секретаря Трампа передать ему следующие слова: "Скажите ему, что его старшая сестра позвонила с небольшим сестринским советом. Подготовься. Учись у тех, кто знает, что они делают. Держись подальше от [бывшего американского баскетболиста, заявляющего о близких отношениях с Ким Чен Ыном] Денниса Родмана. И оставь свой Twitter дома".

Личность Трампа является продуктом его отношений с матерью

Автор книги предполагает, что личность Трампа определяется слабыми отношениями, которые, по ее словам, он имел в детстве со своей матерью, которую также звали Мэри Трамп.

По ее словам, Трамп в детстве "страдал от лишений, которые навредили ему на всю жизнь", и в результате этого у него появились такие черты личности, как нарциссизм и запугивание.

Отец президента США проявлял антисемитизм

Отец Дональда Трампа Фред Трамп – старший часто использовал антисемитский термин Jew me down (в буквальном значении значит "оставить кого-то без денег"), заявила Мэри Трамп. Также, по ее словам, Трамп вместе с отцом получили иск в суд от правительства США за дискриминацию афроамериканцев в 1970-х годах.

Грубые замечания Трампа о внешности женщин распространяются и на его семью

Во время написания своей книги "Искусство сделки" Трамп часто жаловался на женщин, которые не хотят встречаться с ним. "Это был обиженный перечень женщин, которых он приглашал на свидания, но, отказавшись, они сразу становились для него самыми худшими, уродливыми и толстыми [женщинами], которых он когда-либо встречал", – отмечает племянница президента США.

Мэри также написала в своей книге, что однажды Трамп даже сделал грубый комментарий о ее груди, увидев ее в купальнике. "Твою ж мать, Мэри. Ты такая пышногрудая", – прокомментировал он.

Трамп пошел в кино вместо визита в больницу, когда умер его старший брат

В день, когда в больнице умер старший брат Трамп Фред, Трамп и его сестра Элизабет ходили в кино. По словам Мэри Трамп, никто из семьи не был с Фредом в больнице.

Мэри Трамп, которой сейчас 55 лет, – дочь старшего брата Дональда Трампа. Фред Трамп – младший умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа, вызванного осложнениями от алкоголизма. В своей книге, по данным The Daily Beast, Мэри Трамп обвиняет своего деда Фреда Трампа и дядю Дональда Трампа в причастности к смерти отца. По ее мнению, страдавшему от алкоголизма мужчине не уделяли необходимого внимания.

Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация. Он намерен баллотироваться на второй срок. Его главным соперником, вероятно, станет экс-вице-президент США Джо Байден, представляющий Демократическую партию.

Теги: США, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, экзамен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети
"Ну идеальный мужчина". Андре Тан восхитил женщин монологом в сети
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет.
Dantes о семейной жизни с Дорофеевой: Я, как кот в масле, катаюсь все эти пять лет.
"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"
"Выгодные девушки". Притула рассказал, как сводил жену и дочь "на десертик"
Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео
Звезда "Крепостной" Денисенко станцевала на пилоне. Видео
"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой
"Пошел на свидание и влюбился". Dzidzio рассказал о встрече с Роговцевой
  "А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
  "А тепер усе інакше". Дорофеева, Позитив, alyona alyona, Положинский, Dantes, Jerry Heil, Pianoboy спели под фонограмму O.Torvald. Видео
  "Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
  "Фото на пам’ять". Козловский рассказал свою love-story в паре с главредом журнала "Завидные невесты"
"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене
"Ты та самая девочка, о которой я мечтал с самого раннего детства". Бабкин публично признался в любви жене
53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью
53-летняя Кидман обнародовала фото с 12-летней дочерью
  "Трансформеры: Война за Кибертрон". Вышел трейлер мультсериала. Видео
  "Трансформеры: Война за Кибертрон". Вышел трейлер мультсериала. Видео
Pink показала, как ее мама готовит халу
Pink показала, как ее мама готовит халу
Loboda и Литвинова примерили одинаковые комбинезоны. Фото
Loboda и Литвинова примерили одинаковые комбинезоны. Фото
  "Мощно! Сделано в Украине". Группа "Воплі Відоплясова" записала клип с Ниной Матвиенко
  "Мощно! Сделано в Украине". Группа "Воплі Відоплясова" записала клип с Ниной Матвиенко
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
  Metallica разместила в свободном доступе запись своего выступления в Лиссабоне
  Metallica разместила в свободном доступе запись своего выступления в Лиссабоне
"Красавчик, Леха". Гончаренко с голым торсом показал, сколько раз может подтянуться
"Красавчик, Леха". Гончаренко с голым торсом показал, сколько раз может подтянуться
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS