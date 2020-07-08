Трамп жульничал на экзаменах и страдает от психологических проблем. Главное из книги племянницы президента США

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри в своей книге рассказала, что сестра Трампа назвала его "клоуном", когда тот заявил о намерении баллотироваться в президенты.

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп выпустила книгу под названием "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В ней она заявила, что Трамп страдает от многочисленных психологических расстройств. Издание Politico ознакомилось с содержанием книги и опубликовало главные тезисы.

Трамп жульничал на экзаменах

Мэри Трамп обвинила президента США в том, что он заплатил другу, чтобы тот сдал вместо него SAT – тест для приема в высшие учебные заведения в США. Кроме того, по ее словам, сестра Трампа Мэриэнн часто делала для него домашние задания в старшей школе, что помогло ему поступить в Пенсильванский университет.

Сестра Трампа назвала его "клоуном" после того, как он объявил о своей президентской кампании

Мэриэнн Трамп Барри назвала своего брата Дональда "клоуном", который никогда не сможет выиграть президентство, после объявления последнего о своем выдвижении на пост президента. Она также заявила, что у Трампа нет никаких принципов и "единственный раз, когда Дональд ходил в церковь, это когда там были камеры".

Трамп сказал, что "едва знал" свою невестку

На семейном ужине в Белом доме в 2017 году Дональд Трамп сказал, что не очень хорошо знает свою невестку Лару Трамп, хотя она была с сыном президента Эриком Трампом почти восемь лет.

Трампа страдает от множества психологических проблем

Мэри Трамп считает, что ее дядя точно имеет клинические признаки нарциссизма, а также может страдать от асоциального расстройства личности и "длительной недиагностированной неспособности к обучению, которая в течение десятилетий мешала ему обрабатывать информацию".

Также по мнению Мэри Трамп, американский президент страдает от нарушения сна из-за того, что ежедневно пьет диетическую колу, содержащую кофеин.

Сестра Трампа советовала ему "оставить свой Twitter дома" перед встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Мэрэнн Трамп Барр позвонила в Белый дом в июне 2018 года, чтобы предупредить своего брата о его отношениях с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, прежде чем он встретится с ним. Она попросила секретаря Трампа передать ему следующие слова: "Скажите ему, что его старшая сестра позвонила с небольшим сестринским советом. Подготовься. Учись у тех, кто знает, что они делают. Держись подальше от [бывшего американского баскетболиста, заявляющего о близких отношениях с Ким Чен Ыном] Денниса Родмана. И оставь свой Twitter дома".

Личность Трампа является продуктом его отношений с матерью

Автор книги предполагает, что личность Трампа определяется слабыми отношениями, которые, по ее словам, он имел в детстве со своей матерью, которую также звали Мэри Трамп.

По ее словам, Трамп в детстве "страдал от лишений, которые навредили ему на всю жизнь", и в результате этого у него появились такие черты личности, как нарциссизм и запугивание.

Отец президента США проявлял антисемитизм

Отец Дональда Трампа Фред Трамп – старший часто использовал антисемитский термин Jew me down (в буквальном значении значит "оставить кого-то без денег"), заявила Мэри Трамп. Также, по ее словам, Трамп вместе с отцом получили иск в суд от правительства США за дискриминацию афроамериканцев в 1970-х годах.

Грубые замечания Трампа о внешности женщин распространяются и на его семью

Во время написания своей книги "Искусство сделки" Трамп часто жаловался на женщин, которые не хотят встречаться с ним. "Это был обиженный перечень женщин, которых он приглашал на свидания, но, отказавшись, они сразу становились для него самыми худшими, уродливыми и толстыми [женщинами], которых он когда-либо встречал", – отмечает племянница президента США.

Мэри также написала в своей книге, что однажды Трамп даже сделал грубый комментарий о ее груди, увидев ее в купальнике. "Твою ж мать, Мэри. Ты такая пышногрудая", – прокомментировал он.

Трамп пошел в кино вместо визита в больницу, когда умер его старший брат

В день, когда в больнице умер старший брат Трамп Фред, Трамп и его сестра Элизабет ходили в кино. По словам Мэри Трамп, никто из семьи не был с Фредом в больнице.

Мэри Трамп, которой сейчас 55 лет, – дочь старшего брата Дональда Трампа. Фред Трамп – младший умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа, вызванного осложнениями от алкоголизма. В своей книге, по данным The Daily Beast, Мэри Трамп обвиняет своего деда Фреда Трампа и дядю Дональда Трампа в причастности к смерти отца. По ее мнению, страдавшему от алкоголизма мужчине не уделяли необходимого внимания.

Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, 20 января 2017-го состоялась его инаугурация. Он намерен баллотироваться на второй срок. Его главным соперником, вероятно, станет экс-вице-президент США Джо Байден, представляющий Демократическую партию.