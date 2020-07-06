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"Трамп – часть этой катастрофы". Губернатор Нью-Йорка заявил, что президент США способствует распространению коронавируса

Губернатор штата Нью-Йорк, демократ Эндрю Куомо заявил, что президент США Дональд Трамп выдумывает факты о коронавирусе, преуменьшая его опасность.

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Куомо считает, что Трамп способствует распространению коронавируса
Куомо считает, что Трамп способствует распространению коронавируса
Фото: EPA

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что президент США Дональд Трамп способствует распространению коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах, сообщает The Hill.

Куомо напомнил, что Трамп утверждал, что в 99% случаев COVID-19 "абсолютно безвреден", что коронавирус летом "чудесным образом исчезнет". По словам губернатора, из-за подобных высказываний президента американцы не соблюдают карантин, что привело в том числе к росту заболеваемости в 38 штатах США.

Куомо заявил, что Трамп "является частью катастрофы, в которой мы находимся".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

К 6 июля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса SARS-CoV-2 в режиме онлайн, общее количество инфицированных в мире превысило 11,49 млн человек, из них более 535,1 тыс. умерли, а 6,21 млн выздоровели.

США занимают первое место в мире по общему числу инфицированных (почти 3 млн) и по темпам распространения инфекции (в последние дни в Штатах регистрируется более 50 тыс. новых случаев заражения ежедневно).

Теги: США, ВОЗ, карантин, Дональд Трамп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Эндрю Куомо
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