Британский ученый предположил, что SARS-CoV-2 всегда существовал в популяции

Коронавирус SARS-CoV-2, возможно, появился не в Китае, заявил Том Джефферсон из Центра доказательной медицины при Оксфордском университете. Он не исключил, что вирус "дремал" по всему миру до тех пор, пока не возникли благоприятные условия для вспышки.

Мясокомбинаты могут быть идеальной средой для пробуждения коронавируса, считает британский эксперт Фото: ЕРА

Общепринятое мнение о том, что страной происхождения коронавируса SARS-CoV-2 является Китай, может оказаться ошибочным. Такое мнение в интервью британской газете The Telegraph высказал доктор Том Джефферсон из Центра доказательной медицины при Оксфордском университете.

Он предполагает, что вирус всегда "дремал" в человеческой популяции, а сейчас сложились благоприятные обстоятельства для его пробуждения.

Одним из условий может являться плотность населения, другим – изменившаяся окружающая среда, сказал ученый.

Он обратил внимание на сообщение испанских экспертов, выделивших коронавирус в пробах сточных вод, датированных 12 марта 2019 года. Аналогичное сообщение пришло из Бразилии. Джефферсон считает, что фекальная передача инфекции еще недостаточно изучена.

Британский эксперт также указал на вспышки COVID-19 на мясоперерабатывающих предприятиях, самая крупная из которых произошла в Германии в июне. По данным DW, в районе Гютерсло за считанные дни заболело более 2200 человек, большинство из которых работали на мясокомбинате Tönnies. Джефферсон сказал, что на мясокомбинатах обычно поддерживают температуру 4 ºС, что, по его словам, является идеальными условиями для коронавируса.

О вспышке коронавируса SARS-CoV-2 впервые сообщили власти Китая в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В исследовании британских и французских ученых, которое было опубликовано 5 мая, говорилось, что пандемия COVID-19 началась между 6 октября и 11 декабря 2019 года и распространение вируса в популяции было стремительным на всех континентах.