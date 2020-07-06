Британский ученый предположил, что SARS-CoV-2 всегда существовал в популяции

Общепринятое мнение о том, что страной происхождения коронавируса SARS-CoV-2 является Китай, может оказаться ошибочным. Такое мнение в интервью британской газете The Telegraph высказал доктор Том Джефферсон из Центра доказательной медицины при Оксфордском университете.
Он предполагает, что вирус всегда "дремал" в человеческой популяции, а сейчас сложились благоприятные обстоятельства для его пробуждения.
Одним из условий может являться плотность населения, другим – изменившаяся окружающая среда, сказал ученый.
Он обратил внимание на сообщение испанских экспертов, выделивших коронавирус в пробах сточных вод, датированных 12 марта 2019 года. Аналогичное сообщение пришло из Бразилии. Джефферсон считает, что фекальная передача инфекции еще недостаточно изучена.
Британский эксперт также указал на вспышки COVID-19 на мясоперерабатывающих предприятиях, самая крупная из которых произошла в Германии в июне. По данным DW, в районе Гютерсло за считанные дни заболело более 2200 человек, большинство из которых работали на мясокомбинате Tönnies. Джефферсон сказал, что на мясокомбинатах обычно поддерживают температуру 4 ºС, что, по его словам, является идеальными условиями для коронавируса.
О вспышке коронавируса SARS-CoV-2 впервые сообщили власти Китая в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В исследовании британских и французских ученых, которое было опубликовано 5 мая, говорилось, что пандемия COVID-19 началась между 6 октября и 11 декабря 2019 года и распространение вируса в популяции было стремительным на всех континентах.