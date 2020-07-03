Трамп заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в США связан с увеличением числа тестов

В США в последние дни фиксируется вспышка коронавируса. Президент Дональд Трамп уверяет, что смертность при этом снижается.

Трамп: Наше тестирование намного больше и лучше, чем в любой другой стране Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп связал рост заболеваемости в США с увеличением количества сделанных тестов. Об этом он написал сегодня в своем Twitter.

"Растет число случаев заболеваемости коронавирусом, потому что наше тестирование настолько масштабное и хорошее, намного больше и лучше, чем в любой другой стране. Это хорошая новость, но еще лучшая новость в том, что смертность снижается", – отметил Трамп.

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2020

В Соединенных Штатах в течение 2 июля коронавирусная инфекция была подтверждена у 55 274 человек, что является абсолютным максимумом для любой отдельно взятой страны с начала пандемии коронавируса.

Агентство отмечает, что резкий рост количества заболевших в течение последних двух недель наблюдается в 37 из 50 штатов.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Соединенных Штатах достигло 2,75 млн, из них умерли почти 129 тыс. человек, выздоровели около 780 тыс.