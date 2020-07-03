Готье презентовал лимитированную серию полосатых масок с принтом губ

Французский модельер Жан-Поль Готье заявил, что успех первой партии дизайнерских масок с губами вдохновил его на выпуск второй.

Во время пандемии Готье зарабатывает на продаже дизайнерских масок Фото: jpgaultierofficial / Instagram

68-летний французский модельер Жан-Поль Готье на своей странице в Instagram анонсировал продажи лимитированной серии защитных масок с принтом в виде губ, выступив в качестве модели.

"Создал ограниченную партию полосатых масок. После успеха первой партии новая серия уже в наличии", – подписал дизайнер свое фото.

"Они выглядят фантастически, но, к сожалению, доставка только по Франции", – отметили подписчики дизайнера.

После ослабления карантина и увеличения количества людей, заразившихся коронавирусом, снова вырос спрос на защитные маски.

Американская актриса Дженнифер Энистон одной из первых призвала не прекращать пользоваться этими средствами защиты от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, общее количество инфицированных в мире превысило 10,8 млн, из них более 521 тыс. умерли.

Во Франции коронавирусом заразилось свыше 203 тыс. человек, из них около 30 тыс. скончались.