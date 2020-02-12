"Образ огурца? Отличная идея!". Жан-Поль Готье прокомментировал стиль экоактивистки Греты Тунберг

По мнению французского модельера Жана-Поля Готье, шведской экоактивистке Грете Тунберг стоит подбирать наряды в зеленых или голубых тонах.

67-летний французский модельер Жан-Поль Готье посоветовал бы шведской экоактивистке Грете Тунберг обратить внимание на одежду зеленого или голубого цвета. Об этом модельер рассказал в интервью Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале.

По словам Готье, создавая образ для шведского эколога, он должен разобраться, что представляет собой ее эго. "Это поможет не допустить ошибок", – объяснил модельер.

Обсуждая возможный стиль Греты Тунберг, Готье заявил, что "исходя из ее внешности предложил бы экологу самый банальный вариант – одежду в зеленых или голубых тонах".

"Это должно быть что-то естественное", – объяснил он свой выбор.

На вопрос Собчак о том, может ли это быть "костюм огурца", Готье рассмелся, посчитав эту идею "неплохой".

В свою очередь, эпатажный кутюрье заявил, что предложил бы Тунберг еще несколько вариантов – "костюм салата или свеклы".

Стиль 17-летней экоактивистки Греты Тунберг отличается нарочитой небрежностью. В повседневной жизни она предпочитает носить толстовки с капюшонами и свободные трикотажные брюки. Этому стилю Тунберг не изменяет и во время посещения официальных мероприятий.

После встречи Тунберг с принцем Уэльским Чарльзом в Давосе, журналисты Vanity Fair написали, что "Грета в своей фирменной толстовке с капюшоном и принц в своем элегантном полосатом костюме выглядели довольно странно".

Жан-Поль Готье родился в 1952 году во Франции. В мире моды Готье снискал славу "революционера", постоянно смещая модные акценты и разрушая стереотипы. Модельер первым начал приглашать на свои показы моделей с нетипичной для подиумов внешностью и параметрами. В январе 2020 года кутюрье заявил о том, что уходит на пенсию.