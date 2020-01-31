Шведские депутаты Йенс Холм и Хокан Свеннелинг из Левой партии заявили, что без экоактивистки Греты Тунберг и движения "Пятницы ради будущего" проблема климата не была бы на повестке дня в такой степени, как сейчас.

Тунберг уже номинировали на Нобелевскую премию в 2019 году Фото: EPA

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг во второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира. С соответствующей инициативой выступили два шведских депутата Йенс Холм и Хокан Свеннелинг из Левой партии, сообщается на сайте Холма 30 января.

Депутаты направили письмо в норвежский Нобелевский комитет с инициативой присудить премию Тунберг и движению Fridays For Future ("Пятницы ради будущего").

"Главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, – это то, что несмотря на свой юный возраст, она работала над тем, чтобы политики открыли глаза на климатический кризис... Без Fridays For Future и Греты Тунберг проблема климата не была бы на повестке дня в такой степени, как сейчас", – говорится в письме.

Политики подчеркнули важность решения климатического кризиса.

"Климатический кризис породит новые конфликты и, в конечном итоге, войны. Поэтому действия по сокращению наших выбросов и соблюдению Парижского соглашения также являются актом установления мира... Грета Тунберг и Fridays For Future создали общественный импульс, необходимый для адекватных политических действий по решению климатического кризиса. За это они заслуживают Нобелевской премии мира", – указано в обращении.

Кандидатуры на Нобелевскую премию мира должны быть поданы до 1 февраля.

Тунберг уже номинировали на Нобелевскую премию мира в 2019 году, но ее получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

17-летняя шведская школьница Грета Тунберг прославилась как основатель "Школьной забастовки за климат". В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года она выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Она дважды выступала на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Тунберг синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. Шведка говорила, что психическое заболевание помогает ей концентрироваться на борьбе с изменениями климата.

11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года.