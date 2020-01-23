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"Пусть изучит экономику в колледже". Министр финансов США раскритиковал Грету Тунберг за призыв отказаться от ископаемого топлива

21 января эко-активистка Грета Тунберг выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвав к полному и немедленному отказу от ископаемого топлива. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин предложил ей сначала окончить колледж.

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Министр финансов США подверг критике выступление Греты Тунберг в Давосе
Министр финансов США подверг критике выступление Греты Тунберг в Давосе
Фото: gretathunberg / Instagram

Министр финансов США Стивен Мнучин подверг резкой критике выступление 17-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CNBC.

У Мнучина спросили, нужно ли полностью отказаться от ископаемого топлива, как призвала Тунберг во время выступления в Давосе 21 января. Американский министр заявил, что прежде, чем “читать лекции США“, активистке следует “изучить экономику в колледже". Позже он уточнил, что шутил.

21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе вместе с 20 молодыми климатическими активистами призвала мировых лидеров, присутствующих на форуме, остановить “безумие” постоянных инвестиций в разведку и добычу ископаемого топлива, а также акцентировала внимание на необходимости полного отказа от него.

17-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг прославилась как основатель "Школьной забастовки за климат". В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года она выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Тунберг синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. Шведка говорила, что психическое заболевание помогает ей концентрироваться на борьбе с изменениями климата.

11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года.

Теги: США, экология, Всемирный экономический форум, Давос, Стивен Мнучин, Грета Тунберг
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