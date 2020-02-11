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11 февраля, 2020
 
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О жизни Греты Тунберг снимут сериал

В сериале о шведской экоактивистке Греты Тунберг покажут ее борьбу с проблемами изменения климата и повседневную жизнь.

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Производством сериала о Тунберг займется компания BBC Studios
Производством сериала о Тунберг займется компания BBC Studios
Фото: EPA

О жизни 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг снимут документальный сериал. Об этом сообщает The Wrap.

Производством проекта займется компания BBC Studios. 

В центре внимания окажется жизнь, взросление Тунберг и ее борьба против изменения климата, "международный крестовый поход", как говорится в описании проекта, путешествия активистки, встречи со знаменитыми людьми и повседневная жизнь.

В проекте также примут участие эксперты, которые расскажут о проблеме изменения климата и ее значимости.

"Изменение климата, наверное, является наиболее важной проблемой в нашей жизни, поэтому представляется своевременным создать авторитетный сериал, в котором будут изучаться факты и научные аспекты, лежащие в основе этой сложной темы. Иметь возможность сделать это с Гретой – это исключительная привилегия", – заявил продюсер сериала Роб Лидделл.

Дата выхода проекта и количество серий пока неизвестны.

Грета Тунберг прославилась как основатель "Школьной забастовки за климат". В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года она выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги. 

Она дважды выступала на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Тунберг синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. Шведка говорила, что психическое заболевание помогает ей концентрироваться на борьбе с изменениями климата.

11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года.

В конце января 2020 года Грету Тунберг во второй раз номинировали на Нобелевскую премию. Ее также номинировали на Нобелевскую премию мира в 2019 году, но ее получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Теги: климат, сериал, Грета Тунберг
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