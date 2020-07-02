Хейтеры напали на Орбакайте за призыв использовать защитные маски

Российская певица Кристина Орбакайте вынуждена была оправдываться перед хейтерами за то, что напомнила о необходимости использовать защитные маски в местах скопления людей. По мнению критиков, певица, призывая носить маски, преследовала корыстные цели.

Российская певица Кристина Орбакайте обнародовала на своей странице в Instagram видеообращение к хейтерам, которые обвинили ее в желании заработать на пропаганде использования защитных масок.

"Дорогие хейтеры, не ожидала от вас бурной реакции на то, что я ношу маску в общественных местах. Я обескуражена. Что я могу при этом рекламировать? Наше здоровье? Уважение к другим?" – отреагировала на комментарии певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 1 Июл 2020 в 12:47 PDT

Накануне она обнародовала селфи, позируя перед камерой в черно-белой дизайнерской маске.

"Конечно, это неудобно и непривычно, но надо заботиться о себе и об окружающих в людных местах", – подписала публикацию Орбакайте.

"Не пугайте людей! Вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно", – прокомментировали ее пост подписчики.

"Вы знаете, люди сами разберутся, без зомбирования со стороны звезд", – отреагировали на призыв фолловеры.

"Зачем копировать Дженнифер Энистон?" – удивляются пользователи соцсети.

В России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 9683 человека из более чем 661 тыс. заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее американская актриса Дженнифер Энистон обратилась в соцсетях к фолловерам с призывом продолжать носить маски, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.

Она решилась на публичное заявление после того, как стало известно о резком увеличении количества заболевших в США после ослабления карантина.

С аналогичной просьбой обратился к подписчикам генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, общее количество инфицированных в мире превысило 10,7 млн, из них 516 тыс. умерли. США занимают первое место в мире по числу больных и количеству летальных случаев: там заразилось свыше 2,68 млн человек, из них более 128 тыс. скончались.

Ведущий американский инфекционист, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что количество ежедневных случаев инфицирования коронавирусом в США может превысить 100 тыс.