Хейтеры напали на Орбакайте за призыв использовать защитные маски

Российская певица Кристина Орбакайте обнародовала на своей странице в Instagram видеообращение к хейтерам, которые обвинили ее в желании заработать на пропаганде использования защитных масок.
"Дорогие хейтеры, не ожидала от вас бурной реакции на то, что я ношу маску в общественных местах. Я обескуражена. Что я могу при этом рекламировать? Наше здоровье? Уважение к другим?" – отреагировала на комментарии певица.
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Накануне она обнародовала селфи, позируя перед камерой в черно-белой дизайнерской маске.
"Конечно, это неудобно и непривычно, но надо заботиться о себе и об окружающих в людных местах", – подписала публикацию Орбакайте.
"Не пугайте людей! Вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно", – прокомментировали ее пост подписчики.
"Вы знаете, люди сами разберутся, без зомбирования со стороны звезд", – отреагировали на призыв фолловеры.
"Зачем копировать Дженнифер Энистон?" – удивляются пользователи соцсети.
В России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 9683 человека из более чем 661 тыс. заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ранее американская актриса Дженнифер Энистон обратилась в соцсетях к фолловерам с призывом продолжать носить маски, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.
Она решилась на публичное заявление после того, как стало известно о резком увеличении количества заболевших в США после ослабления карантина.
С аналогичной просьбой обратился к подписчикам генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, общее количество инфицированных в мире превысило 10,7 млн, из них 516 тыс. умерли. США занимают первое место в мире по числу больных и количеству летальных случаев: там заразилось свыше 2,68 млн человек, из них более 128 тыс. скончались.
Ведущий американский инфекционист, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что количество ежедневных случаев инфицирования коронавирусом в США может превысить 100 тыс.