У него – в полоску, у нее – с пальмами. Цукерберг в обнимку с женой призвал продолжать носить маски

По словам генерального директора Facebook Марка Цукерберга, еще не время отказываться от использования защитных масок в общественных местах.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен в обнимку со своей женой Присциллой Чан в защитных масках.

Для себя Цукерберг выбрал маску в сине-голубую полоску, а его жена предпочла защитить лицо маской с изображением пальм.

"Пожалуйста, наденьте маску. Коронавирус снова быстро распространяется, а маски помогают сохранить здоровье и открытые границы", – призвал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, общее количество инфицированных в мире превысило 10,4 млн, из них более 5,3 млн вылечились, а 510,6 тыс. умерли. США занимают первое место в мире по числу больных и количеству летальных случаев: там заразилось свыше 2,6 млн человек, из них более 127,4 тыс. скончались.

Ведущий американский инфекционист, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что количество ежедневных случаев инфицирования коронавирусом в США может превысить 100 тыс.