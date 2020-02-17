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Глава Facebook Цукерберг призвал регулировать вредоносный контент в интернете

Facebook наняла 35 тысяч человек для просмотра онлайн-контента и реализации мер безопасности, отметил глава компании Марк Цукерберг.

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Цукерберг уверен, что необходимо регулировать вредоносный контент в сети
Цукерберг уверен, что необходимо регулировать вредоносный контент в сети
Фото: EPA

Основатель Facebook Марк Цукерберг предложил регулировать вредоносный онлайн-контент. Об этом он заявил 15 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, сообщает Reuters.

По его мнению, регулировать соцсети должна некая система, находящаяся между СМИ и телекоммуникационными компаниями. Вместе с тем он подчеркнул, что телеком просто передает данные, "но вы не станете привлекать к ответственности оператора, если кто-то скажет что-то вредоносное по телефону".

Также Цукерберг отметил, что в настоящее время он нанял 35 тысяч человек для просмотра онлайн-контента и реализации мер безопасности. Эти команды и автоматизированные технологии Facebook блокируют более миллиона поддельных учетных записей каждый день. Глава Facebook добавил, что подавляющее большинство таких учетных записей обнаруживается в течение нескольких минут после регистрации.

Социальная сеть Facebook начала работать в 2004 году. По состоянию на конец 2019 года в соцсети было около 2,5 млрд активных пользователей.

В феврале Цукерберг заявил, что Facebook изменит политику борьбы с оскорбительным контентом, а именно откажется от "чрезмерной цензуры".

К борьбе с вредоносным и фейковым контентом также ранее присоединились YouTube и Twitter.

Теги: Facebook, Марк Цукерберг, фейк, Мюнхенская конференция по безопасности
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