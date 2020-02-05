Twitter будет отмечать фейковые фото и видео

Новые правила, по которым фейковый медиаконтент будет промаркирован, вступят в силу 5 марта 2020 года.

Социальная сеть Twitter начнет бороться с фейковыми фото, видео или аудиофайлами в микроблогах пользователей. Об этом соцсеть заявила 4 февраля в своем блоге.

Согласно новым правилам, Twitter запрещает публикацию фейкового медиаконтента, который "может причинить вред". Такие посты будут промаркированы специальной меткой, которая проинформирует людей о том, что они смотрят на сфабрикованное фото или видео.

Чтобы определить степень вероятного вреда от фейковых публикаций, Twitter будет учитывать следующие факторы: был ли контент существенно отредактирован, какая визуальная или аудиоинформация была добавлена или удалена, существует ли на самом деле СМИ, которому приписывается авторство видео или фото, каким образом распространяется фрагмент. Одновременно будут оцениваться сопровождающий текст, профиль пользователя, который размещает видео, его предыдущие ссылки.

Twitter сообщает, что пошел на этот шаг в связи с давлением пользователей, а меры были выработаны на основе опроса 6500 человек по всему миру и консультаций с экспертами и гражданским сообществом.

Изменения вступят в силу 5 марта 2020 года.

3 февраля о борьбе с фейками сообщил и видеохостинг YouTube. В преддверии выборов в США видеохостинг заявил в своем блоге, что будет удалять любой контент, который был "технически подправлен" или подвергался манипуляциям, вводя пользователя в заблуждение относительно процесса голосования, или выдвигал ложные утверждения о кандидате.

25 ноября 2019 года министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что 90% украинцев не могут отличить фейк от правды.