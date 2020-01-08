В Дамаске пожаловались на закрытие Twitter Асада после появления новостей о визите Путина

Twitter-аккаунт президента Сирии Башара Асада был закрыт 7 января после появления в нем новостей о визите в Дамаск президента РФ Владимира Путина. Об этом проинформировали в Facebook главы государства.
Сообщается, что доступ к аккаунту неоднократно ограничивался администрацией соцсети, а на этот раз без каких-либо предупреждений его "закрыли навсегда".
Авторы поста указали альтернативный аккаунт в Twitter, где разместили информацию о встрече Асада с Путиным.
* * * # * * # * * * # * .. pic.twitter.com/mic62VeuKx— Syrian Presidency (@sy_presidency) January 7, 2020
Визит Путина в Дамаск прошел без предварительного анонсирования.