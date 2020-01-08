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В Дамаске пожаловались на закрытие Twitter Асада после появления новостей о визите Путина

В Facebook президента Сирии Башара Асада сообщили, что его аккаунт в Twitter, который не раз блокировался, 7 января "закрыли навсегда".

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Визит Путина (на фото справа) не анонсировался
Визит Путина (на фото справа) не анонсировался
Фото: Syrian Presidency / Twitter

Twitter-аккаунт президента Сирии Башара Асада был закрыт 7 января после появления в нем новостей о визите в Дамаск президента РФ Владимира Путина. Об этом проинформировали в Facebook главы государства.

Сообщается, что доступ к аккаунту неоднократно ограничивался администрацией соцсети, а на этот раз без каких-либо предупреждений его "закрыли навсегда".

https://www.facebook.com/SyrianPresidency/posts/2874827742561039

Авторы поста указали альтернативный аккаунт в Twitter, где разместили информацию о встрече Асада с Путиным.

Визит Путина в Дамаск прошел без предварительного анонсирования.

Теги: Владимир Путин, Башар Асад, Twitter, соцсети, Дамаск, визит
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