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Путин встретился с Асадом в Дамаске

В Дамаске президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны, рассказали в пресс-службе Кремля.

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Путин провел встречу с Асадом в командном пункте группировки Вооруженных сил России в Сирии
Путин провел встречу с Асадом в командном пункте группировки Вооруженных сил России в Сирии
Фото: kremlin.ru

7 января президент РФ Владимир Путин прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

Отмечается, из аэропорта Путин направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Асад.

"Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Асадом президент России, в частности, отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать – пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны. Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающийся мирной жизни", – рассказали в пресс-службе.

Президент Сирии выразил "признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в республике", утверждают в Кремле. 

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", международная коалиция во главе с США, а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции.

Теги: Россия, Владимир Путин, Сирия, Башар Асад, военные, переговоры, Дамаск, президент
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