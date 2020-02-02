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"Думаю, это будет раздражать многих людей". Цукерберг заявил, что Facebook откажется от "чрезмерной цензуры"

Глава Facebook Марк Цукерберг заверил, что администрация социальной сети продолжит бороться с распространением "по-настоящему вредного контента".

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Цукерберг заявил о намерении отказаться от "чрезмерной цензуры" в Facebook
Цукерберг заявил о намерении отказаться от "чрезмерной цензуры" в Facebook
Фото: EPA

Основатель и владелец компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что одноименная социальная сеть изменит политику борьбы с оскорбительным контентом. Как сообщает CNN, об этом он сказал на форуме Silicon Slopes Tech Summit, который проходил 31 января в Юте.

В частности, заявил Цукерберг, Facebook собирается отказаться от "чрезмерной цензуры". Он предположил, что новый подход социальной сети "разозлит многих людей". "Но, честно говоря, старый подход тоже злил многих, поэтому давайте попробуем что-то новое", – добавил владелец Facebook.

По словам Цукерберга, администрация соцсети продолжит бороться с распространением "по-настоящему вредного контента": контента, связанного с терроризмом, подстрекательством к насилию и насилием над детьми.

Социальная сеть Facebook начала работать в 2004 году. По состоянию на конец 2019 года в соцсети было около 2,5 млрд активных пользователей.

Теги: США, социальные сети, Facebook, Марк Цукерберг
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