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Facebook ввел возможность отвязать личные данные от профиля

Новый инструмент "Off-Facebook Activity" позволит скрывать данные от сторонних сайтов и сервисов, в которых профиль в Facebook используется для авторизации.

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Соцсеть Facebook вводит инструмент, чтобы отвязать от профиля личные данные
Соцсеть Facebook вводит инструмент, чтобы отвязать от профиля личные данные
Фото: EPA

Социальная сеть Facebook вводит инструмент для пользователей, который позволяет отвязать от профиля личные данные. Об этом 28 января сообщил основатель компании Марк Цукерберг в официальном блоге Facebook.

Отмечается, что инструмент под названием "Off-Facebook Activity" позволит скрывать данные от сторонних сайтов и сервисов, в которых профиль в Facebook используется для авторизации.

Facebook начнет выводить в ленте новостей оповещения с призывом пройти проверку настроек конфиденциальности, содержащие ссылку на обновленный инструмент проверки конфиденциальности. Этот инструмент позволит узнать, кто может просматривать вашу информацию, включить двухфакторную аутентификацию и посмотреть, какие приложения используют данные учетной записи Facebook для авторизации. В течение нескольких недель Facebook планирует призвать пройти проверку 2 млрд человек.

Теги: Facebook, Марк Цукерберг, конфиденциальность
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