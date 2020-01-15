Цукерберг рассказал, каким он видит мир в ближайшие 10 лет

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что в ближайшие десять лет в политике появится большее количество молодежи, которая будет уделять внимание проблемам климата и здравоохранения.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг 9 января опубликовал пост, в котором рассказал, каким он видит мир в ближайшие 10 лет.

По его словам, к концу 2030 года в политике вырастет количество молодежи, которая будет уделять внимание проблемам климата, здравоохранения и образования.

Цукерберг полагает, что высокое развитие технологий позволит людям успешно выполнять их работу из любой точки мира и не нужно уже будет переезжать в крупные города, чтобы получить хорошую должность и высокую зарплату.

Он отметил, что в Facebook появятся новые возможности для малого бизнеса. Также будет создан независимый надзорный совет, который позволит пользователям обжаловать решения по поводу контента.

По мнению Цукерберга, в 2020-х ключевым фактором в развитии технологий станут очки дополненной реальности, а их активное использование повлечет за собой создание новой социальной платформы.