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Цукерберг рассказал, каким он видит мир в ближайшие 10 лет

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что в ближайшие десять лет в политике появится большее количество молодежи, которая будет уделять внимание проблемам климата и здравоохранения.

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Цукерберг рассказал о своем видении будущего
Цукерберг рассказал о своем видении будущего
Фото: ЕРА

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг 9 января опубликовал пост, в котором рассказал, каким он видит мир в ближайшие 10 лет.

По его словам, к концу 2030 года в политике вырастет количество молодежи, которая будет уделять внимание проблемам климата, здравоохранения и образования.

Цукерберг полагает, что высокое развитие технологий позволит людям успешно выполнять их работу из любой точки мира и не нужно уже будет переезжать в крупные города, чтобы получить хорошую должность и высокую зарплату.

Он отметил, что в Facebook появятся новые возможности для малого бизнеса. Также будет создан независимый надзорный совет, который позволит пользователям обжаловать решения по поводу контента.

По мнению Цукерберга, в 2020-х ключевым фактором в развитии технологий станут очки дополненной реальности, а их активное использование повлечет за собой создание новой социальной платформы.

https://www.facebook.com/zuck/posts/10111311886191191

Теги: Facebook, образование, климат, Марк Цукерберг, бизнес, молодежь, технологии, политика, работа
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