Цукерберг рассказал, каким он видит мир в ближайшие 10 лет

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг 9 января опубликовал пост, в котором рассказал, каким он видит мир в ближайшие 10 лет.
По его словам, к концу 2030 года в политике вырастет количество молодежи, которая будет уделять внимание проблемам климата, здравоохранения и образования.
Цукерберг полагает, что высокое развитие технологий позволит людям успешно выполнять их работу из любой точки мира и не нужно уже будет переезжать в крупные города, чтобы получить хорошую должность и высокую зарплату.
Он отметил, что в Facebook появятся новые возможности для малого бизнеса. Также будет создан независимый надзорный совет, который позволит пользователям обжаловать решения по поводу контента.
По мнению Цукерберга, в 2020-х ключевым фактором в развитии технологий станут очки дополненной реальности, а их активное использование повлечет за собой создание новой социальной платформы.