В 2019 году самые богатые люди мира увеличили свое состояние на 25% – Bloomberg

Создатель компании Amazon Джефф Безос из-за развода с женой потерял в 2019 году около $9 млрд, но сохранил первое место в рейтинге 500 богатейших людей мира, сообщает Bloomberg.

Больше всего в рейтинге Bloomberg американцев – 172 Фото: pixabay.com

Состояние 500 богатейших людей мира в 2019 году выросло на $1,2 трлн (около 25%) и достигло $5,9 трлн. Об этом сообщило 27 декабря агентство Bloomberg, которое составляет рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

По данным агентства, самый богатый человек в мире, создатель компании Amazon Джефф Безос потерял в этом году около $9 млрд из-за развода с супругой Маккензи Безос, однако сохранил первое место в рейтинге.

Больше всех – на $36,5 млрд – разбогател в 2019-м президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Он занял в рейтинге Bloomberg третье место.

Самой молодой обладательницей миллиардного состояния стала 22-летняя американская модель Кайли Дженнер, которая основала косметическую компанию Kylie Cosmetics. По данным Bloomberg, она продала 51% акций бренда за $600 млн.

Больше всего в рейтинге американцев – 172, их состояние увеличилось на $500 млрд. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг стал богаче на $27,3 млрд, основатель Microsoft Билл Гейтс – на $22,7 млрд.

В 2019 году сократились доходы только у 52 из 500 богатейших людей из рейтинга, отмечает агентство.