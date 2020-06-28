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ПОЛИТИКА

Цукерберг потерял более $7 млрд из-за бойкота рекламодателей

Coca-Cola, Unilever, Verizon и другие крупные рекламодатели приостановили сотрудничество с социальными сетями, требуя изменить их политику в отношении расизма и прав человека. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания будет тщательно отслеживать контент, вводящий в заблуждение, и удалять сообщения, провоцирующие насилие.

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Цукерберг обещает радикально изменить подходы к контенту, который может провоцировать насилие
Цукерберг обещает радикально изменить подходы к контенту, который может провоцировать насилие
Фото: ЕРА

Акции компании Facebook упали на 8% к закрытию торгов 26 июня, а суммарные потери основателя и гендиректора компании Марка Цукерберга из-за отказа крупных крупных компаний размещать рекламу на его платформах составили $7,21 млрд. Об этом 27 июня сообщил Business Insider.

Unilever, Hershey, North Face, Verizon, Coca-Cola и многие другие корпорации в течение последней недели приостановили свои рекламные кампании в соцсетях в рамках движения #StopHateforProfit. Предприниматели требуют изменения политики Facebook и других платформ в отношении расизма, насилия и прав человека.

На рекламу приходится почти 100% выручки Facebook, а продажи рекламного места в первые три месяца 2020 года составили $17,4 млрд.

В ответ на бойкот Цукерберг 26 июня заявил на своей странице в Facebook, что в преддверии выборов президента США соцсеть меняет подходы к предоставлению пользователям достоверной информации, а также к борьбе с ограничением свободы выбора и языком ненависти. Он пообещал, что компания будет отслеживать и маркировать контент, который может вводить людей в заблуждение, подобно тому, как маркируется любая проблемная информация. Контент, способный вызвать вспышку насилия, будет удаляться, даже если он будет исходить от политиков, важность мнений которых для общества очевидна, отметил Цукерберг.

https://www.facebook.com/zuck/posts/10112048980882521

25 мая после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. После смерти мужчины в США начались беспорядки. 29 мая президент Дональд Трамп написал в Facebook, что митингующие "бесчестят память Джорджа Флойда", и назвал участников акций бандитами. Аналогичное сообщение американский президент оставил в Twitter. Сервис микроблогов расценил его как героизирующее насилие.

Цукерберг объяснил, что его соцсеть не удалила посты Трампа, так как расценила их как предупреждение о действиях государства, о которых необходимо знать.

1 июня десятки сотрудников Facebook объявили забастовку в знак протеста против позиции Цукерберга.

2 июня основатель компании принял решение не изменять, не маркировать и не удалять посты Трампа. Однако уже 6 июня заявил об изменении политикиразрешающей обсуждение в соцсети угроз применения государством силы.

Теги: Facebook, расизм, реклама, Марк Цукерберг, Coca-Cola, акции, Дональд Трамп, соцсети, убытки, насилие, Verizon, контент, Джордж Флойд
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