Facebook пересмотрит свою политику после скандала с постами Трампа

В конце мая президент США Дональд Трамп осудил протесты в стране и в своих сосетях пригрозил применить силу против протестующих. В связи с этим гендиректор Facebook Марк Цукерберг объявил о планах пересмотреть политику контента в соцсети, в частности в случаях, связанных с массовыми беспорядками с применением насилия.

2 июня Цукерберг (на фото) принял решение не изменять, не маркировать и не удалять посты Трампа Фото: EPA

Компания Facebook приняла решение пересмотреть политику контента после скандала с постами американского президента Дональда Трампа, который в соцсетях пригрозил применить силу из-за массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 6 июня гендиректор Facebook Марк Цукерберг написал на своей странице в соцсети.

"Мы собираемся пересмотреть нашу политику, разрешающую обсуждение и угрозы применения государством силы, чтобы увидеть, есть ли какие-либо поправки, которые мы должны принять. В соответствии с этой политикой мы рассмотрим две конкретные ситуации. Первая касается случаев чрезмерного использования полиции или государственной силы. Учитывая деликатную историю в США, это заслуживает особого рассмотрения. Второй случай связан гражданскими беспорядками, или конфликтами с применением насилия", – написал он.

Цукерберг отметил, что компания уже имела прецеденты для введения более строгих ограничений во время чрезвычайных ситуаций, и в тех случаях, когда страны находятся в состоянии постоянного конфликта, могут быть приняты дополнительные меры политики обсуждения при угрозе применения государством силы.

"Я знаю, что многие из вас считают, что мы должны были как-то пометить посты президента [США Дональда Трампа] на прошлой неделе. Наша текущая политика заключается в том, что если контент на самом деле подстрекает к насилию, то необходимо уничтожить этот контент, а не позволить людям продолжать видеть его с пометкой. В этой политике нет никаких исключений для политиков или журналистов", – подчеркнул он.

25 мая после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. Патрульные подозревали его в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины в Миннеаполисе начались беспорядки.

29 мая Трамп в Facebook написал, что митингующие "бесчестят память Джорджа Флойда".

"Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Просто поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые сложности – и мы возьмем на себя управление, но когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!" – говорится в его сообщении.

Аналогичное сообщение американский президент написал и в Twitter. Сервис микроблогов расценил его как героизирующее насилие.

Цукерберг объяснил, что соцсеть не удалила посты Трампа, так как расценила их как предупреждение о действиях государства, о которых необходимо знать. По данным издания Axios, 29 мая Цукерберг и Трамп провели телефонный разговор, который в их окружении назвали продуктивным.

1 июня десятки сотрудников Facebook объявили забастовку в знак протеста против позиции Цукерберга. 2 июня Цукерберг принял решение не изменять, не маркировать и не удалять посты Трампа.