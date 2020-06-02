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Сотрудники Facebook устроили забастовку из-за политики компании по поводу постов Трампа

В понедельник десятки сотрудников американской компании Facebook взяли выходной в знак протеста против решения своего руководителя Марка Цукерберга не реагировать на посты президента США Дональда Трампа по поводу протестов в Америке.

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Некоторые сотрудники Facebook считают, что Цукерберг должен был отреагировать на сообщения американского президента
Некоторые сотрудники Facebook считают, что Цукерберг должен был отреагировать на сообщения американского президента
Фото: depositphotos.com

1 июня десятки сотрудников американской компании Facebook объявили забастовку в знак протеста против позиции главы компании Марка Цукерберга, который отказался принимать какие-либо меры после публикации президентом США Дональдом Трампом неоднозначных постов в соцсети. Первым о протесте сообщила газета The New York Times

Издание объяснило, что протест носит виртуальный характер, поскольку из-за пандемии коронавируса многие сотрудники компании работают из дома. Они неожиданно взяли выходной 1 июня, чтобы поддержать демонстрантов по всей стране. 

Поводом для забастовки послужили сообщения Трампа по поводу демонстраций в США. 29 мая он написал в Twitter и Facebook о протестах в Миннеаполисе: "Когда начинается мародерство, начинается стрельба". Эту фразу многие восприняли, как сигнал со стороны президента, что против протестующих будет применена сила, отметило издание BuzzFeed

Twitter пометил этот твит Трампа как героизирующий насилие, а Facebook никак не отреагировал на пост. Цукерберг заявил 29 мая, что сообщение президента США не нарушает правила соцсети, а предупреждает граждан о действиях государства. Он отметил, что "категорически не согласен" с тем, как президент говорил о протестах в Миннеаполисе, но считает, что "люди должны знать, планирует ли правительство применить силу". По данным издания Axios, 29 мая Цукерберг и Трамп провели телефонный разговор, который в их окружении назвали продуктивным.

Недовольные позицией Цукерберга сотрудники Facebook начали публиковать сообщения в соцсетях с критикой руководства.

"Бездействие Facebook по поводу поста Трампа, который подстрекает к насилию, заставляет меня стыдиться здесь работать. Я совершенно не согласна с этим. Мне нравится техническая часть моей работы, я работаю рядом с умными и хорошими людьми, но это неправильно. Молчание – соучастие", – написала в Twitter инженер-программист Facebook Лорен Тан. 

"Цензурирование информации, которая может помочь людям увидеть полную картину, неверно. Но предоставление платформы для подстрекательства к насилию и распространения дезинформации недопустимо, независимо от того, кто вы и заслуживает ли это внимания. Я не согласен с позицией Марка", – отметил в Twitter руководитель отдела дизайна для линейки продуктов Facebook Эндрю Кроу. 

"Марк ошибается, и я постараюсь изменить его мнение самым громким из возможных способов",  написал директор по дизайну продуктов для новостной ленты Facebook Райан Фрейтас. 

Источники CNN в компании сообщили, что отдел кадров не будет принимать ответные меры против сотрудников, которые решили бастовать. 

Массовые протесты в США начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной возмущений стало видео, где полицейский давит коленом на шею мужчины и тот говорит, что не может дышать. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки по всей стране. Полицейского, который применил удушающий прием при задержании Флойда, арестовали

Теги: США, Facebook, забастовка, протесты, Марк Цукерберг, Дональд Трамп, соцсети, насилие, Джордж Флойд
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