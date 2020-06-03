Facebook не будет помечать посты Трампа специальными метками

Основатель Facebook Марк Цукерберг считает посты президента США Дональда Трампа о протестах в стране оскорбительными, но вводить специальное маркирование месседжей в соцсети не будет.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг принял решение не изменять, не маркировать и не удалять посты президента США Дональда Трампа, сообщил Reuters 2 июня.

Цукерберг ответил сотрудникам компании, которые устроили виртуальный протест против официальной политики социальной сети, в видеочате. Он отметил, что провел тщательную проверку и принял решение оставить посты политиков без изменений.

Десятки сотрудников Facebook устроили забастовку, 1 июня они взяли выходной в знак протеста против решения Марка Цукерберга не реагировать на посты президента США Дональда Трампа по поводу протестов в Америке.

Поводом для забастовки послужили сообщения Трампа по поводу демонстраций в США. 29 мая он написал в Twitter и Facebook о протестах в Миннеаполисе: "Когда начинается мародерство, начинается стрельба". Эту фразу многие восприняли, как сигнал со стороны президента, что против протестующих будет применена сила, отметило издание BuzzFeed.

Twitter пометил этот твит Трампа как героизирующий насилие, а Facebook никак не отреагировал на пост. Цукерберг заявил 29 мая, что сообщение президента США не нарушает правила соцсети, а предупреждает граждан о действиях государства. Он отметил, что "категорически не согласен" с тем, как президент говорил о протестах в Миннеаполисе, но считает, что "люди должны знать, планирует ли правительство применить силу". По данным издания Axios, 29 мая Цукерберг и Трамп провели телефонный разговор, который в их окружении назвали продуктивным.

Недовольные позицией Цукерберга сотрудники Facebook начали публиковать сообщения в соцсетях с критикой руководства. Источники CNN в компании сообщили, что отдел кадров не будет принимать ответные меры против сотрудников, которые решили бастовать.

Массовые протесты в США начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной возмущений стало видео, где полицейский давит коленом на шею мужчины и тот говорит, что не может дышать. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти мужчины начались беспорядки по всей стране. Полицейского, который применил удушающий прием при задержании Флойда, арестовали.